Ferrari выступила с заявлением после решения FIA по штрафу Сайнса

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Во вторник судьи FIA не нашли оснований пересматривать вердикт, вынесенный по итогам столкновения Карлоса Сайнса с Фернандо Алонсо в Мельбурне. Пилоту Ferrari оставили пятисекундный штраф, несмотря на все усилия его команды.

Вскоре после вынесения решения о том, что предоставленные Скудерией доказательства нельзя считать новыми, существенными и имеющими отношение к делу, в Маранелло выпустили собственное заявление.

«Мы признаем решение FIA, отказавшей в пересмотре штрафа, назначенного Карлосу Сайнсу на Гран При Австралии 2023 года, – говорится в нем. – Естественно, мы разочарованы, так как считаем, что предоставили важные и новые аргументы, которые должны были подтолкнуть FIA к пересмотру решения, особенно в контексте особенных условий и множества столкновений, имевших место на рестарте.

Однако мы все же уважаем процедуры и вердикт FIA.

Теперь мы ищем возможность начать широкую дискуссию с FIA, Ф1 и всеми командами с целью дальнейшего улучшения судейства в нашем спорте ради достижения высочайшего уровня честности и стабильности, которого заслуживает наш спорт».

Так как Сайнс остался в протоколе австралийской гонки 12-м, Ferrari сохранила четвертую строчку в Кубке конструкторов – у нее 29 очков против 126 у лидирующей Red Bull. Соперникам из Aston Martin (65) и Mercedes (56) также удалось значительно оторваться от Скудерии.