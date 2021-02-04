Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
174 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
237 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
244 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
258 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
265 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
273 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
286 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
301 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
310 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Аналитика

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

Поделились
Комментарии
Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально
Автор:
, ответственный редактор
Перевод: Иван Матушкин, редактор

Необычное техническое решение Скудерии было замечено лишь по окончании сезона

Ковидные ограничения в Формуле 1 не дали нам возможность сразу заметить необычное аэродинамическое решение, которое Ferrari приняла на Гран При Эмилии-Романьи. Но разглядывая фотографии из Имолы Джорджо Пиола заметил – днище красных болидов перед заними колесами было ассиметричным!

К добру или к худу, но Ferrari продолжает нас удивлять. Сезон-2020 для Маранелло был катастрофой, а шестое место в Кубке конструкторов стало нижней точкой падения команды за четыре десятилетия. Но ужасный прошлогодний болид SF1000 все равно вызывает изрядное техническое любопытство. Особенно на такой трассе, как Имола, закрученная против часовой стрелки и состоящая преимущественно из левых поворотов.

И чтобы лучшее соответствовать характеристикам этой трассы, аэродинамический отдел Скудерии с Дэвидом Санчесом во главе решил разработать ассиметричное днище.

Прямо перед задними колесами есть области днища, которая очень тонко влияет на поведение болида. Обычно в этой зоне делают диагональные прорези, превращающие ее в своеобразную «юбку-клёш», что помогает влиять на угол наклона днища. На прямых оно остается, простите за каламбур, прямым, что положительно сказывается на максимальной скорости. А вот в поворотах задняя часть приподнимается, днище наклоняется вперед, что повышает прижимную силу.

Детали ассиметричного днища Ferrari SF1000 на Гран При Эмилии-Романьи-2020

Детали ассиметричного днища Ferrari SF1000 на Гран При Эмилии-Романьи-2020

Фото: Giorgio Piola

Но в Имоле Ferrari сделала правую и левую задние части днища разными. По ходу этапа мы эту странную модификацию не заметили, да и не ждали ее, ведь в последние годы никакой асимметрии в болидах Ф1 не было. 

Что же сделала Ferrari? С правой стороны, которая обычно была на внешней стороне поворота, днище как обычно приближалось вплотную к задней шине под прямым углом. А вот слева между днищем и колесом был оставлен зазор для воздушного потока.

Можно было бы предположить, что кусок днища просто отломился после контакта с одним из бордюров, но наши фотографии показывают: днище выглядело одинаково на обоих болидах Ferrari. Вряд ли они могли сломать днище одинаковым образом, а значит, это было намеренное решение команды, чтобы подстроиться к необычным характеристикам трассы.

Сработало ли оно? Мы не знаем, но сейчас Имола стоит вторым этапом в календаре на 2021 год. И будет интересно посмотреть, оставит ли Скудерия прошлогоднее кривое днище на этот раз.

Читайте также:

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes

Предыдущая новость

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Себастьян Феттель , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

29мин
2
Формула 1

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

3
Формула 1

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал

4
Формула 1

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов

5
Формула 1

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса

Самое важное:
Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально
Формула 1

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

29мин
Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes
Формула 1

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes

AlphaTauri назвала дату презентации болида
Формула 1

AlphaTauri назвала дату презентации болида

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса
Формула 1

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона
Формула 1

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

Последние видео
Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Франко Нуньес More from
Франко Нуньес
«Сделано в Италии». Гонке в Имоле придумали очень странное имя Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

«Сделано в Италии». Гонке в Имоле придумали очень странное имя

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано Частные тесты Ferrari
Формула 1 / Новость

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано

Ferrari впервые взяла в свою Академию гонщицу
Другие Формулы / Новость

Ferrari впервые взяла в свою Академию гонщицу

More from
Себастьян Феттель
Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля
Формула 1 / Новость

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

Вольф ждет возрождения Феттеля в 2021 году
Формула 1 / Новость

Вольф ждет возрождения Феттеля в 2021 году

Феттель: Не пытался понять или переубедить Ferrari
Формула 1 / Новость

Феттель: Не пытался понять или переубедить Ferrari

More from
Ferrari
В Ferrari рассказали, как будут искать нового босса
Формула 1 / Новость

В Ferrari рассказали, как будут искать нового босса

Алая неделя. Лучшие кадры с тестов Ferrari во Фьорано Частные тесты Ferrari
Формула 1 / Галерея

Алая неделя. Лучшие кадры с тестов Ferrari во Фьорано

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех? Частные тесты Ferrari
Формула 1 / Новость

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?

Самое читаемое Сегодня

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал
Формула 1 Формула 1 / Новость

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Самое важное:

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes

AlphaTauri назвала дату презентации болида
Формула 1 Формула 1 / Новость

AlphaTauri назвала дату презентации болида

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.