Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

Ковидные ограничения в Формуле 1 не дали нам возможность сразу заметить необычное аэродинамическое решение, которое Ferrari приняла на Гран При Эмилии-Романьи. Но разглядывая фотографии из Имолы Джорджо Пиола заметил – днище красных болидов перед заними колесами было ассиметричным!

К добру или к худу, но Ferrari продолжает нас удивлять. Сезон-2020 для Маранелло был катастрофой, а шестое место в Кубке конструкторов стало нижней точкой падения команды за четыре десятилетия. Но ужасный прошлогодний болид SF1000 все равно вызывает изрядное техническое любопытство. Особенно на такой трассе, как Имола, закрученная против часовой стрелки и состоящая преимущественно из левых поворотов.

И чтобы лучшее соответствовать характеристикам этой трассы, аэродинамический отдел Скудерии с Дэвидом Санчесом во главе решил разработать ассиметричное днище.

Прямо перед задними колесами есть области днища, которая очень тонко влияет на поведение болида. Обычно в этой зоне делают диагональные прорези, превращающие ее в своеобразную «юбку-клёш», что помогает влиять на угол наклона днища. На прямых оно остается, простите за каламбур, прямым, что положительно сказывается на максимальной скорости. А вот в поворотах задняя часть приподнимается, днище наклоняется вперед, что повышает прижимную силу.

Детали ассиметричного днища Ferrari SF1000 на Гран При Эмилии-Романьи-2020 Фото: Giorgio Piola

Но в Имоле Ferrari сделала правую и левую задние части днища разными. По ходу этапа мы эту странную модификацию не заметили, да и не ждали ее, ведь в последние годы никакой асимметрии в болидах Ф1 не было.

Что же сделала Ferrari? С правой стороны, которая обычно была на внешней стороне поворота, днище как обычно приближалось вплотную к задней шине под прямым углом. А вот слева между днищем и колесом был оставлен зазор для воздушного потока.

Можно было бы предположить, что кусок днища просто отломился после контакта с одним из бордюров, но наши фотографии показывают: днище выглядело одинаково на обоих болидах Ferrari. Вряд ли они могли сломать днище одинаковым образом, а значит, это было намеренное решение команды, чтобы подстроиться к необычным характеристикам трассы.

Сработало ли оно? Мы не знаем, но сейчас Имола стоит вторым этапом в календаре на 2021 год. И будет интересно посмотреть, оставит ли Скудерия прошлогоднее кривое днище на этот раз.