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После трех первых Гран При нынешнего чемпионата Ф1 Макс Ферстаппен отставал от лидирующего в общем зачете Шарля Леклера на 46 очков. Но в дальнейшем голландец не только настиг соперника, но и обеспечил себе уверенное лидерство.

На этапе в Японии Макс одержал 12-ю победу в сезоне и досрочно гарантировал себе второе чемпионское звание. Борьба за Кубок конструкторов продолжается, но Ferrari из-за многочисленных ошибок и поломок растеряла весной и летом столько очков, что почти не имеет шансов настичь Red Bull.

Как отметил сильнейший пилот Ф1 1996 года Дэймон Хилл, постоянные осечки Скудерии не позволили понять, насколько все же сильна в реальности Red Bull.

«Как по мне, в этом сезоне очень сложно рассуждать, действительно ли дело в превосходстве Макса и его команды – или же Ferrari сама выстрелила себе в ногу, – объяснил 62-летний британец в подкасте F1 Nation. – Временами смотреть за ними было откровенно прискорбно.

В самом начале они выглядели очень многообещающе, но затем стали допускать тактические и пилотские ошибки, да еще и не смогли достаточно быстро улучшать машину. Все это не позволило всерьез соперничать с Максом».

Хилл добавил, что сейчас Шарлю Леклеру будет очень непросто удержать хотя бы второе место в чемпионате под натиском набравшего ход Серхио Переса.

«В чемпионате они совсем рядом, – пояснил Дэймон. – И если вынести Макса за скобки, их силы равны.

При этом за 20 кругов под дождем в Японии Макс уехал от обоих на 20 секунд. Он был на секунду быстрее, и Ferrari ничего не удавалось с этим поделать».

Преимущество Red Bull в Кубке конструкторов составляет сейчас 165 очков. Чтобы гарантировать себе первый с 2013 года титул уже в этот уик-энд в Остине, команде нужно обеспечить преимущество над Ferrari в 147 баллов. Для этого Ферстаппену с Пересом достаточно вдвоем финишировать в первой четверке.