Ferrari выиграет, Хэмилтон не станет чемпионом: пять смелых прогнозов на Гран При Мексики

Ferrari выиграет

Два подряд поражения Скудерии охладили пыл тиффози, ранее воодушевленных тремя сентябрьскими победами. Однако в Мехико Ferrari должна вернуться на волну успехов.

По сути, осенью итальянцы уступали Mercedes только в Японии – на трассе, почти целиком состоящей из скоростных поворотов. В Сочи же поражение Феттеля и Леклера было вызвано (очередной) досадной случайностью. Что до мексиканской трассы, то у нее с японской ничего общего: автодром братьев Родригес – это сплошь длинные прямые и медленные повороты.

Что до прямых, то Ferrari царит на них весь год – и нет причин ждать, что ситуация изменится. А свою способность быстро ехать по трассе с множеством медленных поворотов итальянцы показали месяц назад в Сингапуре. Логично ожидать, что сочетание двух этих элементов в рамках одной трассы выбьет из колеи скорее серебристые болиды, чем Феттеля с Леклером.

До сих пор на обновленном автодроме в Мехико побеждали только Mercedes и Red Bull: одни царили за счет мощности, другие брали свое благодаря аэродинамике, хорошо заточенной под медленные повороты. Сейчас Ferrari должна обойти и первых, и вторых за счет сочетания двух этих сильных сторон.

Опасения у поклонников Скудерии пока могут вызывать только ливни, риск которых будет сохраняться в течение всего уик-энда. Но если Бинотто и компания вновь используют для своих пилотов разные тактические схемы, уж у одного из этих пилотов все должно сработать как надо.

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Хэмилтон не станет чемпионом

Сейчас отрыв Льюиса от Валттери Боттаса составляет 64 очка, и для завоевания титула уже в Мехико британцу надо накинуть к ним еще 14. То есть, например, выиграть при том, что Боттас не попадет на подиум. Но шансов на победу в Мехико у Mercedes мало, и при нормальном развитии событий даже место в тройке будет для Льюиса успехом. А при третьем месте Хэмилтон он гарантирует себе титул, только если Боттас не поднимется выше десятого.

В общем, чтобы стать шестикратным уже в эти выходные, Льюису нужно либо чудо в собственном исполнении, либо тотальный провал Боттаса. Кажется, тут больше шансов на поломку, но за весь год Валттери сходил лишь раз. Да и ниже четвертого места финишировал всего дважды. Так что, празднование своего шестого чемпионства Хэмилтону, скорее всего, придется отложить до Остина. Глядишь, туда и Рианна подъедет станцевать.

Сайнс не будет лучшим из остальных

После неудач в Бельгии и Италии McLaren вернулась на свое место ровно посередине между топ-командами и всеми остальными. И в Сочи, и в Японии темп Карлоса Сайнса не вызывал сомнений, что именно испанец расположится за спинами пилотов трех топ-команд. Однако в Мехико пилоты из Уокинга вряд ли могут рассчитывать, что все пройдет так же успешно.

Трасса имени братьев Родригес не выглядит подходящей для McLaren – ведь машина британской команды лучше всего раскрывается в скоростных поворотах. В Мексике же таких считай что нет. И Сайнсу с Норрисом придется изрядно попотеть, если они хотят на равных сражаться с Renault и Racing Point. Первые хороши в медленных поворотах и имеют неплохую максималку, а вторые просто летят на прямых.

К тому же, и Риккардо, и Хюлькенберг, и Стролл с Пересом обычно недурно смотрятся в Мексике. А вот Карлос Сайнс – единственный пилот в пелотоне, который выступал в Мехико, но не набрал там ни одного очка. Да и на трассах с длинными прямыми из дуэта пилотов McLaren в этом году лучше смотрится Норрис.

Racing Point догонит Toro Rosso

После чудесного прыжка на пятое место в Кубке конструкторов, который стал возможным благодаря подиуму Даниила Квята в Германии, итальянский сателлит Red Bull лишь раз подтверждал свои претензии на эту позицию – в Бельгии. С тех пор Квят и Гасли ни разу не попадали в очки вдвоем, а впереди Renault кто-то из них смог финишировать лишь однажды.

О борьбе с французами речи давно не идет, но в Мексике у Toro Rosso есть все шансы потерять и шестую позицию в чемпионате. Сейчас команда из Фаэнцы на пять очков опережает Racing Point – но вряд ли составит ей конкуренцию в ближайшие выходные.

Бывшая Force India всегда была хороша в Мехико – длинные прямые играют на руку британскому болиду. Серхио Перес ни разу не финишировал на домашней гонке вне топ-10, да и Лэнс Стролл неплохо выступал здесь на Williams. У Квята с Гасли, конечно, тоже есть локальные достижения в Мехико (Даниил как-то раз едва не приехал на подиум), но все же в этот раз сильнее должен быть дуэт Racing Point. А чтобы догнать Toro Rosso в Кубке конструкторов, Пересу и Строллу достаточно одного седьмого места.

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Элбон приблизится к лидерам

В Японии Алекс провел, пожалуй, лучший этап за Red Bull – не отстал от Ферстаппена в квалификации (напомним, пилоты австрийской команды в третьем сегменте показали одинаковое время), а гонке не дал середнякам остановить себя, несмотря на проваленный старт. Судя по всему, таец все лучше адаптируется к машине и в Мехико тоже должен чувствовать себя уверенно. К тому же, ему должны подойти медленные секции, из которых мексиканская трасса состоит наполовину.

Алекс был весьма недурен в Сингапуре (хотя и не представлял угрозы для лидеров) – да и в Монако за Toro Rosso ехал очень хорошо, и в Венгрии набрал очки. Так что, сейчас самое время продолжить демонстрировать прогресс. Гран При США, после которого Хельмут Марко начнет выбирать пилота на 2020 год, уже близко.

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Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Мексики

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Макс Ферстаппен (Red Bull) 4 0 2 1 16 Льюис Хэмилтон (Mercedes) 4 0 1 1 14,25 Валттери Боттас (Mercedes) 4 0 0 2 11,75 Себастьян Феттель (Ferrari) 4 1 0 2 10 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 4 1 0 3 9,5 Даниэль Риккардо (Renault) 4 2 0 3 6,25 Даниил Квят (Toro Rosso) 2 0 0 4 6 Шарль Леклер (Ferrari) 1 0 0 7 6 Нико Хюлькенберг (Renault) 4 1 0 6 5 Лэнс Стролл (Racing Point) 2 0 0 6 4 Серхио Перес (Racing Point) 4 1 0 7 2,75 Кевин Магнуссен (Haas) 3 0 0 8 1,3 Пьер Гасли (Red Bull) 1 0 0 10 1 Ромен Грожан (Haas) 4 0 0 10 0,25 Карлос Сайнс (McLaren) 4 2 0 13 0 Роберт Кубица (Williams) 0 Ландо Норрис (McLaren) 0 Александр Элбон (Toro Rosso) 0 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 0 Джордж Расселл (Williams) 0

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)