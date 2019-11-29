Ferrari выиграет, Халк уйдет без очков: пять смелых прогнозов на Гран При Абу-Даби

Ferrari выиграет

Mercedes уже пять лет не отдает никому победу в Абу-Даби, но это и не удивительно. Шейхи построили по-настоящему «моторную» трассу, а с начала гибридной эры у продукции Штутгарта (точнее – Бриксворта, где делают моторы для болидов Ф1) не было конкурента по мощности. А теперь есть, и это не просто конкурент – это лидер. И на последнем Гран При сезона фаворитом по умолчанию должна считаться Ferrari.

Конечно, гонки проходят не в вакууме – иначе команда из Маранелло по осени одержала бы шесть побед, а не три. На деле же в Скудерии стабильно находят изящный способ проиграть. Однако после тактических ошибок, разворотов и выноса пилотами друг друга Ferrari, кажется, больше нечем нас удивить. Разве что отказаться выезжать на трассу.

А в условиях, когда Скудерия примет участие в гонке и не опростоволосится, ее победа более чем вероятна. Да, Льюис Хэмилтон выиграл в Абу-Даби четыре раза (и разок даже до гибридной эры), но все-таки эта трасса не входит в число его любимых. Шестикратный чемпион мира уверенно лидирует по среднему количеству набранных очков на всех автодромах, но в Абу-Даби его превосходство – менее балла (можете проверить в нашей таблице в конце статьи). Пожалуй, даже Валттери Боттас, который приезжал здесь на подиум с Williams и побеждал с Mercedes, может считаться здесь посильнее напарника.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Что до пилотов Ferrari, то у них с гонкой в Эмиратах полный порядок. Феттель трижды побеждал здесь в эпоху Red Bull и всегда хорошо выступал в составе Скудерии. Год назад до победы ему не хватило всего двух с половиной секунд. Шарль Леклер в той же гонке затащил Sauber на 7-е место после выхода в третий сегмент квалификации. Да и в Формуле-2 он на «Яс Марине» побеждал. В общем, все карты на руках у красных. Главное – не начать ходить друг против друга.

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Боттас обойдет Хэмилтона

Как сказано выше, Валттери всегда хорошо едет в Абу-Даби – просто с ним часто что-то приключается. В 2015-м его выпустили с пит-стопа прямо в Дженсона Баттона, годом позже сломалась подвеска, а в прошлом сезоне Mercedes начудил с тактикой, оставив Валттери к концу гонки на убитых шинах – что привело к потере темпа, контакту с Ферстаппеном и медленному проколу.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Однако успехи в ОАЭ у финна были и с Williams, и с Mercedes, а сейчас он должен быть на взводе после невнятного выступления и досадного схода в Бразилии. Валттери выиграл две из четырех последних гонкок – и форма у него с виду даже чуть лучше, чем у партнера, которому в этом сезоне уже особо не к чему стремиться. Боттасу, в общем-то, тоже трудно придумать какую-то по-настоящему важную цель – но пример Нико Росберга показал: хочешь побить Льюиса в чемпионате – начинай с осени. Так что, стоит заказать на утро двойную порцию волшебной каши (которая, напомним, стала одной из слагаемых победы в Австралии).

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Перес завершит сезон в десятке

Этот чемпионат станет для Переса худшим за пять лет: с 2015-го он не опускался ниже 9-го в чемпионате. Да и в гонках он в этот раз ни разу не был выше 6-й позиции – хуже мексиканец провел только дебютный сезон. Однако Чеко может хотя бы удержаться в десятке по итогам чемпионата – что пока ему не гарантировано.

Подняться на девятую строчку будет тяжело – надо выигрывать сразу девять очков у Дэна Риккардо. То есть как минимум показывать свой лучший результат в сезоне – да еще и надеяться на неудачу австралийца. А вот отбиваться от Ландо Норриса и Кими Райкконена необходимо. Сейчас Чеко на одно очко опережает пилота McLaren и на три – ветерана из Alfa Romeo. Такой запас легко растерять за один этап, но на счастье Переса этот этап – в Абу-Даби.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Моторные трассы всегда были сильной стороной Force India – недаром в Эмиратах Перес уже 5 гонок не финишировал ниже 8-го места. А после переименования в Racing Point сильные стороны команды остались прежними. Да, она больше не претендует на статус лучшей из остальных по итогам всего чемпионата, но на отдельных трассах ей вполне по силам бросить вызов McLaren и Renault. Абу-Даби должна быть именно такой трассой.

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Renault отстоит пятое место

Пока французская команда целилась догнать McLaren, снизу внезапно постучали. Мало кто ждал от Toro Rosso такой прыти, но сейчас от 5-го места в Кубке конструкторов итальянцев отделяет всего 8 очков. В этом сезоне команде Даниила Квята четырежды удавалось набрать такую сумму за одну гонку, и значит – шансы на успех есть.

Конечно, по позициям Renault сильно ударила дисквалификация в Японии и внезапные подиумы Квята и Гасли. Но никто ведь не заставлял Энстоун строить слишком хитрую тормозную систему. Да и воспользоваться неразберихой в Хоккенхайме и на «Интерлагосе» никто особо не мешал.

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Так или иначе, но несмотря на надежды Франца Тоста, доехать до пятой строчки в чемпионате Toro Rosso почти нереально. В Абу-Даби ни итальянская команда, ни Renault не смотрятся фаворитами среди середняков – но у французов все же побольше шансов на успех.

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Хюлькенберг завершит карьеру без очков

То, что в воскресенье Нико Хюлькенберг проедет 177-ю гонку в карьере и обновит рекорд по количеству гонок без единого подиума, не вызывает сомнений. Но рискнем предположить, что последний Гран При в карьере немца вовсе не принесет ему очков.

Нико Хюлькенберг, Renault Sport F1 Team R.S.19, и Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C38 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Renault заезжала в топ-6 в Абу-Даби два последних сезона, и один раз это сделал сам Хюлькенберг. Но во-первых, сейчас французы не выглядят такой уж серьещной силой в середине пелотона. А во-вторых, это же Халк – всю его карьеру в Ф1 что-то идет не так. Будет как-то непоследовательно, если заключительный Гран При он проведет как надо. И финиш на 11-м месте стал бы закономерным финалом его хорошей, но безуспешной карьеры. В противном случае придется приезжать четвертым в паре секунд от подиума, а на это шансов уже меньше.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Абу-Даби

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Льюис Хэмилтон (Mercedes) 10 2 4 1 16 Себастьян Феттель (Ferrari) 10 1 3 1 15,4 Макс Ферстаппен (Red Bull) 4 0 0 3 9,25 Валттери Боттас (Mercedes) 6 1 1 1 8,3 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 8 2 1 1 7,6 Шарль Леклер (Ferrari) 1 0 0 7 6 Роберт Кубица (Williams) 2 0 0 5 5,5 Даниэль Риккардо (Renault) 8 2 0 4 5,4 Серхио Перес (Racing Point) 8 0 0 5 3,6 Нико Хюлькенберг (Renault) 8 2 0 6 3,5 Ромен Грожан (Haas) 8 1 0 4 2 Карлос Сайнс (McLaren) 4 2 0 6 2 Даниил Квят (Toro Rosso) 3 2 0 10 0,3 Кевин Магнуссен (Haas) 4 1 0 10 0,25 Лэнс Стролл (Racing Point) 2 0 0 13 0 Пьер Гасли (Red Bull) 2 1 0 16 0 Ландо Норрис (McLaren) 0 Александр Элбон (Toro Rosso) 0 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 0 Джордж Расселл (Williams) 0

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)