Ferrari выбрала «супербыстрый» мотор для 2022 года

С 2022 года Формула 1 перейдет на совершенно новые шасси с граунд-эффектом, призванные обострить борьбу на трассе. Одновременно по просьбе Red Bull доработка двигателей будет полностью остановлена – так в Милтон-Кинсе смогут своими силами собирать моторы Honda уже без участия японцев.

Сейчас все команды Ф1 переходят в самую активную фазу подготовки к изменениям. Как стало известно Motorsport.com, глава отдела аэродинамики Ferrari Энрико Кардиле уже определился с концепцией шасси, тогда как глава мотористов Рубен Циммерман предложил свою точку зрения на мотор новой машины.

Решено, что он будет значительно (насколько это позволяет регламент) отличаться от нынешнего двигателя – причем за счет инновационных изменений. Внутри компании этот вариант называют «супербыстрым».

Источники говорят, что первые тесты этой версии на стенде разочаровали инженеров – результаты вышли не такими, как ожидалось. Потому потребовались работы по дальнейшей адаптации. При этом одновременно – для подстраховки – был запущен проект с не столь радикальными изменениями. Финальный выбор отложили до начала лета. Теперь это время пришло.

Ситуация осложняется тем, что у Скудерии просто нет права на ошибку. Ту версию силовой установки, которую омологируют для первого Гран При будущего сезона, предстоит в дальнейшем использовать как минимум три года. Потому нехватка мощности, а равно и надежности, неизбежно ударит по амбициям команды.

В итоге выбор был сделан в пользу «супербыстрого» мотора. Почему? Сказался и анализ работы нынешнего движка 065/6, который превосходит ожидания, и тонкие настройки изначальной концепции. Инженеры пришли к выводу, что у новинки есть большой потенциал для развития даже в рамках заморозки.

При этом работы над новым мотором потребуют серьезных ресурсов. В Маранелло отказались от каких-либо дальнейших модернизаций нынешнего V6 и перенаправили все силы на перспективную разработку.

Деталей о «супербыстром» пока очень мало. При этом известно, что решено разнести турбину и компрессор – этот подход с самого начала избрали в Mercedes и позже подхватили в Honda.

Компрессор будет размещен внутри впускного воздушного канала. В теории это позволит снизить центр тяжести и открыть больше возможностей для специалистов по аэродинамике.

Само название «супербыстрый» связано со скоростью сгорания топлива в цилиндрах. В Маранелло уже давно экспериментируют в этой области, достаточно упомянуть «реактивное поджигание» горючей смеси.

Стоит упомянуть, что уже с этого сезона мотористы Ferrari изменили способ наполнения цилиндров топливной смесью, чтобы сделать ее более однородной. Это определенно внесло свой вклад в улучшение результатов.

При этом, как поговаривают, глава команды Маттиа Бинотто прекрасно отдает себе отчет, что у проекта нового двигателя есть серьезные факторы риска. Однако в нынешней ситуации консервативный подход команде откровенно противопоказан. Что же, тем интереснее будет дожидаться нового сезона Формулы 1.