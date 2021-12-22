Ferrari выбрала резервистов на 2022 год. Это Шумахер и Джовинацци

Команда Ferrari объявила имена своих резервных гонщиков на 2022 год. На 11 этапах эту роль будет выполнять действующий пилот команды Haas Мик Шумахер, а на оставшихся 12 роль резервиста сохранит Антонио Джовинацци.

Таким образом, если Шарль Леклер или Карлос Сайнс по каким-либо причинам будут вынуждены пропустить Гран При, их заменит как раз Шумахер или Джовинацци. При этом в Haas на случай отсутствия Шумахера уже предусмотрен резервный гонщик, и это Пьетро Фиттипальди.

По слухам, на роль резервного пилота Ferrari также претендовал россиянин Роберт Шварцман, который в этом сезоне стал вице-чемпионом Формулы 2, а позже провел тесты в Формуле 1 в Абу-Даби сразу с двумя командами: Haas и Ferrari. Как и Шумахер, Шварцман является участником Академии Ferrari.

Выбор в пользу Шумахера глава Ferrari Маттиа Бинотто объяснил так:

«Мы хотели взять вторым резервным пилотом участника Академии Ferrari, чтобы в будущем он мог бы стать нашим пилотом основного состава, – сказал Бинотто. – Я думаю Мик неплохо показал себя в минувшем сезоне.

Если посмотреть на последние гонки, то видно, как он приблизился к соперникам при том, что его машина Haas лучше не становилась.

Также важно отметить, что в 2022 году он будет пилотировать болид Haas, созданный по новому регламенту. Эти машины сильно отличаются от старых, так что было важным, чтобы у нашего резервного гонщика был опыт их пилотирования».

Антонио Джовинацци также останется в Ferrari пилотом симулятора. При этом он проведет полный сезон в Формуле Е за команду Dragon.

Бинотто подчеркнул, что не станет возражать, если команды Haas или Alfa Romeo также прибегнут в услугам Джовинацци в качестве резервного гонщика.

Дополнительная информация: Люк Смит