Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу

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Ferrari продолжает попытки переломить ход сезона после неудачного начала. Зимой казалось, что гонщики на алых машинах смогут навязывать борьбу фаворитам из Red Bull, но в трех первых гонках Карлос Сайнс с Шарлем Леклером ни разу не смогли подняться на подиум.

До начала лета в Маранелло запланировали серьезную переделку шасси, финальным шагом которой станет отказ от фирменных «круглобоких» понтонов.

Одновременно новый глава команды Фредерик Вассер перестраивает структуру технического штаба, из которого недавно ушел один из ключевых специалистов, главный конструктор Давид Санчес. После периода вынужденного отпуска тот приступит к работе в McLaren, тогда как в Скудерии решили не просто найти замену.

Вместо этого, как мы уже писали, функции Санчеса будут перераспределены в формате штаба из трех человек. Часть задач возьмет на себя технический директор группы шасси Энрико Кардиле, другую – глава департамента аэродинамики Диего Тонди.

Третьим же должен был стать уже работающий в команде инженер. При этом его имя ни разу не прозвучало за все это время. И вот теперь источники сообщили, что повышение получил Фабио Монтекки.

Специалист из Эмилии-Романьи давно работает в Ferrari, в прошлом он году занял должность ведущего инженера, а прежде успешно специализировался на работе подвески и был одним из главных помощников Кардиле.

Одним из шагов, запланированных Ferrari в рамках переделки машины, будет как раз доработка задней подвески, которая должна позволить сократить клиренс и вернуть SF-23 в расчетный диапазон, под который изначально проектировалось шасси. Это делает выбор в пользу Монтекки вполне оправданным.

Поклонникам классической литературы фамилия Монтекки сразу напомнит о «Ромео и Джульетте» Уильями Шекспира – ее носил влюбленный юноша, имя которого вынесено в заглавие произведения.