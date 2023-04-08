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Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу

Место главного конструктора, который перешел в McLaren, займет инженер с известной по классической литературе фамилией Монтекки

Франко Нуньес
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Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу
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Ferrari продолжает попытки переломить ход сезона после неудачного начала. Зимой казалось, что гонщики на алых машинах смогут навязывать борьбу фаворитам из Red Bull, но в трех первых гонках Карлос Сайнс с Шарлем Леклером ни разу не смогли подняться на подиум. 

До начала лета в Маранелло запланировали серьезную переделку шасси, финальным шагом которой станет отказ от фирменных «круглобоких» понтонов.

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Одновременно новый глава команды Фредерик Вассер перестраивает структуру технического штаба, из которого недавно ушел один из ключевых специалистов, главный конструктор Давид Санчес. После периода вынужденного отпуска тот приступит к работе в McLaren, тогда как в Скудерии решили не просто найти замену.

Вместо этого, как мы уже писали, функции Санчеса будут перераспределены в формате штаба из трех человек. Часть задач возьмет на себя технический директор группы шасси Энрико Кардиле, другую – глава департамента аэродинамики Диего Тонди.

Третьим же должен был стать уже работающий в команде инженер. При этом его имя ни разу не прозвучало за все это время. И вот теперь источники сообщили, что повышение получил Фабио Монтекки. 

Специалист из Эмилии-Романьи давно работает в Ferrari, в прошлом он году занял должность ведущего инженера, а прежде успешно специализировался на работе подвески и был одним из главных помощников Кардиле.

Одним из шагов, запланированных Ferrari в рамках переделки машины, будет как раз доработка задней подвески, которая должна позволить сократить клиренс и вернуть SF-23 в расчетный диапазон, под который изначально проектировалось шасси. Это делает выбор в пользу Монтекки вполне оправданным.

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Поклонникам классической литературы фамилия Монтекки сразу напомнит о «Ромео и Джульетте» Уильями Шекспира – ее носил влюбленный юноша, имя которого вынесено в заглавие произведения.

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