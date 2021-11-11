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Формула 1 Новости

Ferrari: VW слишком хорош, чтобы давать ему поблажки

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, Редактор

По мнению Маттиа Биотто, Volkswagen способен построить силовую установку не хуже, а может и лучше, чем у Ferrari

Ferrari: VW слишком хорош, чтобы давать ему поблажки

По слухам, уже в ближайшие недели концерн Volkswagen примет решение о приходе в Формулу 1 в роли производителя силовых установок. При этом поставки моторов могут идти сразу под двумя марками: Audi и Porsche.

В связи с этим появились разговоры, что для Volkswagen могут быть сделаны поблажки в ограничениях на разработку двигателей. Однако действующие команды выступают против такого решения. В частности, свою позицию пояснил руководитель Ferrari Маттиа Бинотто.

«Если речь идет о дополнительных часах на стенде динамических испытаний или о дополнительных операционных расходах, то я не вижу причин давать новичкам какие-либо поблажки, – заявил Бинотто. – Напротив, у них и так есть преимущество в том, что они могут сосредоточиться на работе на новой силовой установкой не отвлекаясь на дела текущего сезона.

Если мы откажемся от уза MGU-H, о чем уже есть договоренность, то нам всем тоже придется строить двигатель с чистого листа. И при этом у новичков уже есть опыт работы с синтетическим топливом, с электроприводом. Я вовсе не уверен, что у них будет ощущаться какая-то нехватка опыта относительно действующих производителей силовых установок Формулы 1».

Бинотто не назвал напрямую Volkswagen, но определенно намекал именно на этот концерн, так как именно Porsche активнее других работает над синтетическим топливом, а также у Porsche есть опыт в постройке гибридных двигателей для «Ле-Мана».

Дополнительная информация: Люк Смит

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