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Ferrari впервые запустила мотор на машине 2023 года

Пока Red Bull проводила презентацию в Нью-Йорке, заставляя поклонников Ф1 спорить, настоящую ли RB19 им показали, Скудерия опубликовала подлинную запись

Ferrari впервые запустила мотор на машине 2023 года
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В пятницу Ferrari выложила на своем официальном сайте короткое аудио со звуками первого запуска двигателя на новой машине. Новинка из Маранелло еще не имеет официального имени, пока у нее есть только внутренний индекс 675. 

Пресс-служба специально подчеркнула, что за торжественным моментом наблюдали не только глава команды Фредерик Вассер и сотрудники Скудерии, но и вице-президент компании Пьеро Феррари с генеральным директором Бенедетто Виньей.  

Также Ferrari подтвердила точное время и место своей презентации. Она пройдет 14 февраля (о чем было известно уже давно) в Маранелло и начнется в 13:25 по московскому времени.

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