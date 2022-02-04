Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Технический анализ: увидим ли мы в 2022 году разные концепции шасси? Следующая / Саудовская нефтяная компания стала титульным спонсором Aston Martin
Формула 1 Новость

Ferrari впервые запустила мотор на машине 2022 года

Команда опубликовала с социальных сетях ролик, на котором запускает мотор 066/7 на шасси F1-75

Ferrari впервые запустила мотор на машине 2022 года
Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Для нового сезона Ф1, после которого любые работы над силовыми установками будут запрещены минимум на четыре года, Ferrari подготовила «супербыстрый» мотор, названный так благодаря особой технологии воспламенения топлива в цилиндрах. 

На опубликованном ролике нет изображения первого запуска мотора – чтобы не раскрывать раньше времени секреты машины, построенной по новому регламенту, – но можно услышать его звук. 

 

Непосредственно рядом с машиной на базе в Маранелло в торжественный момент присутствовал глава команды Маттиа Бинотто и еще несколько ключевых сотрудников, остальные из-за карантинных ограничений следили за происходящим по видеосвязи. 

«Это особенный момент, – цитирует Бинотто пресс-служба. – Он не похож на аналогичные в прежние годы. F1-75 – совершенно новая машина. С ней мы продолжаем историю, которая началась больше двух лет назад. Над ней все работали сообща с полной самоотдачей».

Как говорят наши источники, новый двигатель, разработанный под руководством главного моториста Скудерии Вольфа Циммермана, отличают удлиненные впускные каналы, в которые поток воздуха закручивается особым образом, позволяя ускорить сгорание в цилиндрах, повысить мощность и снизить расход топлива. 

Инженеры Ferrari уже смогли компенсировать потери, вызванные переходом с 2022 года на топливо E10 (с 10% биоэтанола), которые составляют около 20 л.с. 

Презентация новой Ferrari состоится 17 февраля.

Читайте также:

Дополнительная информация: Франко Нуньес

Поделились
Комментарии
Технический анализ: увидим ли мы в 2022 году разные концепции шасси?
Предыдущая новость

Технический анализ: увидим ли мы в 2022 году разные концепции шасси?
Следующая новость

Саудовская нефтяная компания стала титульным спонсором Aston Martin

Саудовская нефтяная компания стала титульным спонсором Aston Martin
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Haas покажет ливрею 2022 года уже сегодня
Формула 1

Haas покажет ливрею 2022 года уже сегодня

Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом Тесты Ferrari во Фьорано
Формула 1

Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом

Мортара выиграл яркую гонку Формулы Е, пилоты Mercedes провалились Эд-Диръия II
Формула E

Мортара выиграл яркую гонку Формулы Е, пилоты Mercedes провалились

Ferrari Больше от
Ferrari
Технический анализ: эволюция машины Ferrari в сезоне-2021
Формула 1

Технический анализ: эволюция машины Ferrari в сезоне-2021

Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ
Формула 1

Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ

Марко объяснил, почему Сайнс не попал в Red Bull
Формула 1

Марко объяснил, почему Сайнс не попал в Red Bull

Самое важное:

Саудовская нефтяная компания стала титульным спонсором Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Саудовская нефтяная компания стала титульным спонсором Aston Martin

Ferrari впервые запустила мотор на машине 2022 года
Формула 1 Формула 1

Ferrari впервые запустила мотор на машине 2022 года

Технический анализ: увидим ли мы в 2022 году разные концепции шасси?
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: увидим ли мы в 2022 году разные концепции шасси?

Alpine изменила структуру технического штаба
Формула 1 Формула 1

Alpine изменила структуру технического штаба

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.