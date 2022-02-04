Ferrari впервые запустила мотор на машине 2022 года

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Для нового сезона Ф1, после которого любые работы над силовыми установками будут запрещены минимум на четыре года, Ferrari подготовила «супербыстрый» мотор, названный так благодаря особой технологии воспламенения топлива в цилиндрах.

На опубликованном ролике нет изображения первого запуска мотора – чтобы не раскрывать раньше времени секреты машины, построенной по новому регламенту, – но можно услышать его звук.

Непосредственно рядом с машиной на базе в Маранелло в торжественный момент присутствовал глава команды Маттиа Бинотто и еще несколько ключевых сотрудников, остальные из-за карантинных ограничений следили за происходящим по видеосвязи.

«Это особенный момент, – цитирует Бинотто пресс-служба. – Он не похож на аналогичные в прежние годы. F1-75 – совершенно новая машина. С ней мы продолжаем историю, которая началась больше двух лет назад. Над ней все работали сообща с полной самоотдачей».

Как говорят наши источники, новый двигатель, разработанный под руководством главного моториста Скудерии Вольфа Циммермана, отличают удлиненные впускные каналы, в которые поток воздуха закручивается особым образом, позволяя ускорить сгорание в цилиндрах, повысить мощность и снизить расход топлива.

Инженеры Ferrari уже смогли компенсировать потери, вызванные переходом с 2022 года на топливо E10 (с 10% биоэтанола), которые составляют около 20 л.с.

Презентация новой Ferrari состоится 17 февраля.

Дополнительная информация: Франко Нуньес