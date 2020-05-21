Ferrari возобновила работу базы в Маранелло
Пережив карантин, Скудерия постепенно возвращается к нормальной работе. Команде нужно улучшить машину к предстоящим гонкам в Австрии
Пройдя через сложный период, Европа вновь запускает промышленность, снимая ограничения. Италия, которая первой столкнулась с коронавирусом в начале марта, потеряла за время эпидемии более 32 тысяч человек, но в последние недели демонстрирует устойчивую тенденцию к выходу из кризиса: число новых случаев, на пике достигавшее 6-7 тысяч в день, сейчас не превышает нескольких сотен.
Ferrari, в числе других предприятий страны, тоже возвращается к работе. В четверг 21 мая возобновил работу менеджмент компании, отдельные технические подразделения открылись еще на прошлой неделе.
Гоночная команда тоже постепенно активизирует деятельность. Часть ее сотрудников по-прежнему трудится из дома, но наши инсайдеры говорят, что сейчас это уже не вынужденный отпуск, а полноценная работа, сравнимая с докризисной.
Команда, которую после тестов ставили на третье место по скорости, пытается внедрить все запланированные обновления до возобновления сезона, намеченного на первый уик-энд июля.
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Главное внимание сконцентрировано на коробке передач, а мотор должен дополнительно получить около 15 л.с.
Одновременно Ferrari разрабатыват меры безопасности. Ожидается, что их внедрение неизбежно скажется на темпах работы – потери могут составить до 15%. В то же время, в Маранелло связывают большие надежды с возвращением из Alfa Romeo бывшего главного конструктора Симоне Ресты.
За время с начала карантина Скудерия успела объявить об изменении в составе пилотов – после завершения сезона-2020 команду покинет Себастьян Феттель, место которого займет Карлос Сайнс.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Франко Нуньес