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Ferrari вновь выбрала Шварцмана пятничным юниором

Российский гонщик сможет сесть за руль SF-23 в тренировках двух Гран При – велика вероятность, что впервые это случится уже в Зандфорте

Франко Нуньес
Автор:
Роберт Шварцман, Ferrari F1-75

Регламент Ф1 требует, чтобы каждый гонщик чемпионата по ходу сезона уступил свою машину в одной из пятничных тренировок новичку, имеющему в активе не больше двух стартов в Гран При. В прошлом сезоне такие замены начались еще весной, но в нынешнем никто не стал проводить их до августовского перерыва. 

Между тем, источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com сообщили, что Ferrari привлечет к этой работе своего резервного пилота Роберта Шварцмана. Он сам говорил об этом еще в феврале на презентации команды, но хорошо известно, что с течением времени такие планы порой меняются. 

Петербуржец уже участвовал в тренировках в сезоне-2022: он стал 16-м по скорости в Остине и седьмым в Абу-Даби. В этот раз его точная программа не определена, но велика вероятность, что Роберт проведет тренировку уже в Зандфорте – на первом Гран При после летних каникул. 

На этой неделе они с победителем «Ле-Мана» Антонио Джовинацци уже провели во Фьорано тесты на Ferrari SF21 двухлетней давности. Скудерия использовала эту сессию, чтобы проверить инженеров и механиков, которые претендуют на попадание в основной состав гоночной бригады, но пока не имеют достаточного опыта. 

В нынешнем сезоне 23-летний Шварцман выступает за Скудерию в гонках GT, кроме того, весной он участвовал в тестах Формулы Е. 

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Из всех остальных команд Ф1 официально о планах в отношении юниоров пока объявила только Mercedes: ее протеже, один из лидеров Формулы 2 Фредерик Вести сядет за руль в Мексике. 

Замены не потребуются Оскару Пиасти, Логану Сардженту и Даниэлю Риккардо – по опыту 2022 года известно, что FIA засчитывает дебютантам участие в тренировке первого этапа сезона «самим за себя» (в случае с Риккардо сессию отработал уволенный из AlphaTauri Ник де Врис).

Роберт Шварцман, резервный гонщик Scuderia Ferrari

Роберт Шварцман, резервный гонщик Scuderia Ferrari

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

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