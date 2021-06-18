Ferrari вновь уберет с машин логотипы Mission Winnow

Логотипы Mission Winnow, призванные символизировать переход к будущему без табака, посвились на машинах из Маранелло на Гран При Японии 2018.

Уже следующей весной они стали причиной нападок на Ferrari. Тогда австралийские активисты заявили, что подадут на команду в суд, если только та использует неоднозначный брендинг на этапе в Альберт-парке.

После этого Ferrari то убирала наклейки, то возвращала их обратно. В 2020 году изображений Mission Winnow не было вовсе.

Однако в нынешнем чемпионате знакомые буквы вновь появились на алых машинах, а логотипы программы были перекрашены в «экологичный» зеленый цвет.

Но перед стартом уик-энда на трассе «Поль Рикар» в Philip Morris объявили, что их наклеек больше не будет в Ф1, пока та проводит гонки на территории Европейского союза и Великобритании.

Карлос Сайнс, Ferrari SF21 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В официальном заявлении открыто говорится, что в компании пошли на такой шаг, поскольку не хотят скандалов и противоречий.

«Логотипов Mission Winnow не будет на машинах Scuderia Ferrari по ходу гонок в ЕС, начиная с Гран При Франции в этот уик-энд, – сказал вице-президент Philip Morris по глобальному партнерству Риккардо Парино. – Mission Winnow уважает все законы и правила, постоянно стремясь найти продуктивные пути диалога, свободного от идеологии, и выстроить крепкие отношения с теми, кто разделяет те же ценности.

Мы понимаем недоверие и скептицизм в отношении нашей индустрии. Нам не хотелось бы становиться источником споров и противоречий вокруг использования логотипов, куда важнее сконцентрироваться на на переосмыслении глобальных дискуссий, построении сообществ и поддержке инновационных идей, способствующих позитивным изменениям».

Одновременно Ferrari объявила о начале технического и коммерческого партнерства с компанией Amazon Web Services, чьи логотипы во Франции появились на носовом обтекателе машин SF21.

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