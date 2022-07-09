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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Ferrari вернула в Шпильберге оригинальный логотип 1932 года

На машинах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса появились исторические изображения Гарцующего жеребца

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Ferrari вернула в Шпильберге оригинальный логотип 1932 года
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Впервые эмблема Ferrari – тогда еще не компании, а гоночной команды – появилась на машине в Спа 9 июля 1932 года. В память об этой дате Скудерия решила использовать старинное лого на Гран При Австрии.

Надо признать, что за прошедшие 90 лет изображение вставшего на дыбы жеребца изменилось не столь значительно, как многие другие фирменные знаки. В свое время Энцо Феррари выбрал в качестве фона желтый рыцарский щит, дополненный сверху полосками в цветах национального флага, и снабдил его буквами S и F. 

Самого жеребца он позаимствовал у летчика первой мировой войны Франческо Баракки, получив разрешение у его семьи.

В своих воспоминаниях Коммендаторе писал: «Одержав свою первую победу на трассе в Равенне в 1923 году, я познакомился с графом Энрико Бараккой и графиней Паолиной, родителями моего героя.

Однажды старый граф сказал мне: "Феррари, а почему бы тебе не разместить на своих машинах гарцующего жеребца? Он приносит удачу". Лошадь была и навсегда осталась черной, я добавил к ней канареечно-желтый фон, это цвет города Модена».

Первыми гоночными машинами, на которых появилось знаменитое изображение, стали Alfa Romeo 8C 2300 MM команды Энцо на «24 часах Спа» 1932 года. Гонщики Феррари заняли тогда два первых места на финише.

Одновременно с Ф1 исторические логотипы в рамках празднования юбилея нанесли на Ferrari 488 GTE, которые в этот уик-энд выступают на этапе марафонского чемпионата WEC в Монце.

Ferrari 488 GTE EVO №52 команды AF Corse: Мигель Молина, Антонио Фуоко

Ferrari 488 GTE EVO №52 команды AF Corse: Мигель Молина, Антонио Фуоко

Фото: Пол Фостер

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