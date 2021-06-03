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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

«Ferrari вернется в реальность». Леклер не ждет в Баку повторения Монако

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Пилот Скудерии ждет возвращения к форме начала сезона

«Ferrari вернется в реальность». Леклер не ждет в Баку повторения Монако

Шарль Леклер взял поул на Гран При Монако, но не смог стартовать в гонке из-за повреждения машины. Его партнер по Ferrari Карлос Сайнс смог финишировать вторым, в нескольких секундах позади лидера.

Хотя у трассы в Баку есть что-то общее с Монако, Леклер не ждет, что Скудерия сможет показать тот же темп.

«Думаю, теперь мы вернемся в реальность, – сказал Леклер. – Монако было единичным случаем. Там мы боролись за победу, что просто невероятно и всех нас мотивировало. Но теперь нас ждет более скоростная трасса с длинными прямыми. Хотя там и много медленных поворотов, я думаю, мы вернемся к своей форме до Монако».

В целом, Леклер не видит трасс, где Ferrari будет так же быстра, как в Монако:

«Монако это исключительный случай. Больше всего на него похож Сингапур. Но не знаю, будем ли мы там так же боеспособны, ведь условия совсем другие. Там очень влажно и намного жарче. Но по характеристикам трассы ближе всех к Монако именно Сингапур».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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