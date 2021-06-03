«Ferrari вернется в реальность». Леклер не ждет в Баку повторения Монако
Пилот Скудерии ждет возвращения к форме начала сезона
Шарль Леклер взял поул на Гран При Монако, но не смог стартовать в гонке из-за повреждения машины. Его партнер по Ferrari Карлос Сайнс смог финишировать вторым, в нескольких секундах позади лидера.
Хотя у трассы в Баку есть что-то общее с Монако, Леклер не ждет, что Скудерия сможет показать тот же темп.
«Думаю, теперь мы вернемся в реальность, – сказал Леклер. – Монако было единичным случаем. Там мы боролись за победу, что просто невероятно и всех нас мотивировало. Но теперь нас ждет более скоростная трасса с длинными прямыми. Хотя там и много медленных поворотов, я думаю, мы вернемся к своей форме до Монако».
В целом, Леклер не видит трасс, где Ferrari будет так же быстра, как в Монако:
«Монако это исключительный случай. Больше всего на него похож Сингапур. Но не знаю, будем ли мы там так же боеспособны, ведь условия совсем другие. Там очень влажно и намного жарче. Но по характеристикам трассы ближе всех к Монако именно Сингапур».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин