Ferrari вернет в команду сотрудника, который работает на организаторов Формулы 1

В должность пресс-секретаря команды Ferrari Формулы 1 вернется Лука Колаянни. Итальянец занимал этот пост много лет и успел стать одним из наиболее заметных в паддоке представителей «Скудерии». В частности, Колаянни работал с прессой во время доминирования Михаэля Шумахера и чемпионского титула Кими Райкконена.

После проведенных в Ferrari сезонов 2002-2013 итальянский специалист перешел на аналогичную должность в Marussia. Когда российская команда закрылась, Колаянни начал работать в Формуле Е, а затем возглавил пресс-службу Формулы 1. В настоящий момент Лука продолжает работать на организаторов чемпионата мира.

Как стало известно изданию FormulaPassion, Ferrari предложила Колаянни вернуться в команду и тот согласился. Кто займет его место в компании-организаторе Формуле 1, пока неясно.