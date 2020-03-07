Ferrari вернет в команду сотрудника, который работает на организаторов Формулы 1
Пресс-секретарь Формулы 1 Лука Колаянни уйдет из Liberty Media и вернется в Ferrari. Итальянец много лет возглавлял пресс-службу «Скудерии», пока не перешел в Marussia. В дальнейшем Колаянни успел поработать в Формуле Е
В должность пресс-секретаря команды Ferrari Формулы 1 вернется Лука Колаянни. Итальянец занимал этот пост много лет и успел стать одним из наиболее заметных в паддоке представителей «Скудерии». В частности, Колаянни работал с прессой во время доминирования Михаэля Шумахера и чемпионского титула Кими Райкконена.
После проведенных в Ferrari сезонов 2002-2013 итальянский специалист перешел на аналогичную должность в Marussia. Когда российская команда закрылась, Колаянни начал работать в Формуле Е, а затем возглавил пресс-службу Формулы 1. В настоящий момент Лука продолжает работать на организаторов чемпионата мира.
Как стало известно изданию FormulaPassion, Ferrari предложила Колаянни вернуться в команду и тот согласился. Кто займет его место в компании-организаторе Формуле 1, пока неясно.
Пресс-атташе FIA Маттео Бончиани и Лука Колаянни
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кемаль Шенгюл
Ferrari вернет в команду сотрудника, который работает на организаторов Формулы 1
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