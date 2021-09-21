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Формула 1 / Гран При России Новости

Ferrari вдвое сократит отставание от мотора Mercedes в Турции

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, редактор

Стало известно, насколько мощнее должен быть новый мотор Скудерии

Ferrari вдвое сократит отставание от мотора Mercedes в Турции

Ferrari до сих пор не до конца обновила свою силовую установку в 2021 году и имеет возможность произвести апгрейд по ходу сезона. Ожидается, что новые моторы будут подготовлены к Турции. 

Для их установки на болиды обоим пилотам Скудерии придется получить штраф на стартовой решетке, так как новые двигатели станут для них четвертыми за сезон. Поскольку трасса в Стамбуле позволяет обгонять соперников, штраф не сильно пугает руководство Ferrari. Но будут ли обновленные моторы стоить того, чтобы получать за них штраф?

По данным Auto Motor und Sport, в Маранелло рассчитывают прибавить в мощности на 10-15 л.с. после апгрейда. По итогам Гран При Италии Маттиа Бинотто заявил, что сейчас двигатель Скудерии проигрывает конкурентам из Mercedes 20 л.с. Получается, что по плану Ferrari должна сократить разрыв в мощности почти вдвое, однако даже достигнув максимальной цели продолжит уступать конкурентам.

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