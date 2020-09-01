Ferrari в Спа пришлось дозаправлять машину Леклера воздухом

Первый пит-стоп Шарля Леклера на Гран При Бельгии проходил дольше обычного, так как механики Ferrari не ограничились заменой колес. К болиду монегаска был подключен пневматический шланг для дозаправки находящегося на борту автомобиля баллона со сжатым воздухом. Подробнее об этом после гонки рассказал шеф-стратег команды Иньяки Руэда.

«В момент, когда было объявлено о выезде автомобиля безопасности из-за аварии Джовинацци и Раселла, оба наших пилота были на подходе к 17-му повороту – то есть недалеко от въезда на пит-лейн, – описал ситуацию специалист Скудерии. – Идеальным вариантом было зазвать в боксы обоих и провести два пит-стопа один за другим.

Но была проблема: пневматический привод клапанов двигателя на машине Шарля расходовал больше воздуха, чем это обычно бывает. Такое случается, это можно сравнить с угаром масла – он может периодически возрастать в силу тех или иных факторов. Поэтому мы уже знали, что нам придется пополнить запас воздуха на борту. Эта процедура отрабатывается во время тренировки пит-стопов, но в любом случае она занимает три лишних секунды.

В этой ситуации при обслуживании пилотов одного за другим Себастьян проиграл бы достаточно много – поэтому мы оставили его на трассе еще на круг.

Позже Шарль совершил еще один пит-стоп – в том числе потому, что мы хотели исключить возникновение проблем с приводом клапанов на последних кругах. Благодаря этому Шарль смог получить свежий комплект шин – но отправной точкой для принятия решения была именно ситуация с повышенным расходом сжатого воздуха».