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Формула 1 / Гран При России / Новость

Ferrari в Сочи сливала Феттеля ради Леклера? Команда это отрицает

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Ferrari в Сочи сливала Феттеля ради Леклера? Команда это отрицает
Автор:
, Главный редактор

По словам представителя Скудерии, команда до последнего пыталась реализовать максимально выигрышную тактику – но сделать этого в итоге не получилось

Тактика Себастьяна Феттеля на Гран При России была выстроена так, чтобы помочь Шарлю Леклеру – пожертвовав при этом результатом самого четырехкратного чемпиона мира. Такой вывод после гонки в Сочи сделали многие наблюдатели.

Немецкий пилот заехал в боксы последним из пилотов, стартовавших на шинах Medium – причем на последних кругах перед пит-стопом из-за высокого износа шин он заметно потерял в темпе. Но при этом Феттель сдерживал уже переобувшихся пилотов, с которыми вел борьбу Леклер. И помог напарнику подняться с 8-го места на 6-е. А сам финишировал лишь на одну позицию выше, чем стартовал – при том что с трассы сошли два пилота, стоявшие на старте выше Феттеля (Леклер за время гонки поднялся на 4 позиции).

«Мне пришлось играть роль тормоза для Renault, что не пошло мне на пользу», – признал четырехкратный чемпион после гонки. 

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Предположение о том, что Ferrari использовала Феттеля для сдерживания соперников Леклера, попытался опровергнуть в интервью сайту Motorsport-Total главный стратег команды Иньяки Руэда.

«В первой части гонки Себастьяну не хватало скорости, чтобы обогнать ехавших впереди Грожана и Джовинацци, – рассказал сотрудник Скудерии. – Теоретически мы могли совершить ранний пит-стоп и поставить Себу шины Hard – но в этом случае был риск, что в итоге Себастьян застрял бы за Магнуссеном [после того как датчанин, ехавший на 3 позиции выше Феттеля, совершил пит-стоп в начале 20-го круга] до конца гонки. Поэтому мы уточнили состояние шин у Себастьяна и решили действовать по изначальному плану.

Почему он в итоге заехал в боксы так поздно? Мы хотели дотянуть до момента, когда можно было поставить ему мягкие шины – чтобы была возможность обгонять в последней части гонки. Но сделать этого не получилось: шины в итоге изнашивались слишком сильно – пришлось зазывать Себа раньше, чем планировалось, и ставить ему Hard».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Кирилл Качнов

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