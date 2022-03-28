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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Ferrari: В Мельбурне обойдемся без обновлений

Глава Скудерии Маттиа Бинотто признался, что бюджетные ограничения не позволят команде обновить машины к следующему этапу

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Ferrari: В Мельбурне обойдемся без обновлений
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Технический директор Red Bull Хельмут Марко после Гран При Саудовской Аравии заявил, что победителем по итогам года станет тот, кто быстрее и лучше подготовит обновления, но предупредил, что важно учитывать лимит бюджетов.

Глава лидирующей в чемпионате команды Ferrari Матиа Бинотто согласился с Ньюи и заявил, что на следующем Гран При Австралии от них ждать больших обновлений не нужно.

«Вопрос не только в том, когда мы будем готовы, но и в потолке бюджетов, – сказал Бинотто. – Мы не можем себе позволить потратить все в первых же гонках. Так что не ждите от нас существенных обновлений в Мельбурне, но как только мы поймем, что новые детали стоят потраченных денег, мы тут же поставим их на наши машины».

Бинотто также прокомментировал высказывания о том, что у его команды теперь самые мощные силовые установки.

«В прошлом году наша силовая установка была слабее, чем у конкурентов, – признал итальянец. – Теперь мы смогли догнать соперников. По тем данным, что мы собрали за две первые гонки, у силовых установок разных производителей сейчас почти одинаковая мощность. Мне кажется, мы все пришли к некому пределу. Я могу лишь подтвердить, что нехватка мощности, которая была у нас го назад, более не наблюдается».

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