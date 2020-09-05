Ferrari уже построила полностью новый мотор на 2021 год

В 2020 году Ferrari столкнулась с большими проблемами со скоростью, растеряв былые позиции. Во многом это связано с силовой установкой. После того, как FIA рядом технических директив помешала Скудерии обходить правила, двигатель итальянцев стал самым слабым в чемпионате.

В связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, Формула 1 запретила командам дорабатывать силовые установки в 2020 году ради экономии. Это не позволяет Ferrari улучшить свой мотор в нынешнем сезоне, однако на следующий год у итальянцев уже готово решение.

«Шасси следующего года будет развитием нынешнего, а вот мотор будет совершенно новым. Мы уже несколько раз тестировали его на базе», – сказал глава Ferrari Маттиа Бинотто итальянской газете Corriere della Sera.

Сам Бинотто с момента назначения главой команды в 2019 году не раз становился объектом критики. По словам Маттиа, он и сам размышлял о своей компетентности: «Я думал о том, подхожу ли на эту роль. Ведь я понимаю, что мог поработать лучше в каких-то областях. Но я так же считаю, что 25-летний опыт и знание компании являются ключевыми элементами успеха в профессии».