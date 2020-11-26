Во вторник мы сообщили читателям Motorsport.com, что глава Скудерии Маттиа Бинотто после пропуска недавнего Гран При Турции вернется на командный мостик уже в этот уик-энд в Бахрейне.

Однако вывод, сделанный из официальных данных FIA об участниках пресс-конференций, оказался преждевременным. По нашему запросу Ferrari официально подтвердила, что и на этот раз ее босс останется на итальянской базе.

Однако уже на Гран При Сахира, который пройдет в первые выходные декабря, Бинотто присоединится к гоночной бригаде. Таким образом, Маттиа действительно приедет в Бахрейн – только не на первую, а на вторую гонку.