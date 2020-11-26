Ferrari уточнила: Бинотто приедет в Бахрейн, но только на вторую гонку
Как объяснила итальянская команда, ее руководитель второй раз подряд будет работать по ходу Гран При с базы в Маранелло
Во вторник мы сообщили читателям Motorsport.com, что глава Скудерии Маттиа Бинотто после пропуска недавнего Гран При Турции вернется на командный мостик уже в этот уик-энд в Бахрейне.
Однако вывод, сделанный из официальных данных FIA об участниках пресс-конференций, оказался преждевременным. По нашему запросу Ferrari официально подтвердила, что и на этот раз ее босс останется на итальянской базе.
Однако уже на Гран При Сахира, который пройдет в первые выходные декабря, Бинотто присоединится к гоночной бригаде. Таким образом, Маттиа действительно приедет в Бахрейн – только не на первую, а на вторую гонку.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна Билеты
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Александр Кабановский