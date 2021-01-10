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Ferrari устроит для Сайнса тесты в январе

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Ferrari устроит для Сайнса тесты в январе
Автор:
, Редактор

Испанский гонщик опробует старый болид Скудерии

Карлос Сайнс, который с 2021 года выступает за Ferrari, в ближайшее время получит возможность протестировать старый итальянский болид. Это ему пообещал глава команды Маттиа Бинотто.

«Да, мы планируем кое-что устроить для Карлоса, дабы ускорить его интеграцию в команду, – цитирует Бинотто официальный сайт чемпионата. – Познакомим его с инженерами, с машиной, с нашими процедурами. Работа на симуляторе важна, но мы также постараемся организовать для него уже в январе тесты на старой машине, просто чтобы убедиться в его взаимодействии с командой».

На место Сайнса в McLaren пришел Даниэль Риккардо, однако для него возможности провести дополнительные тесты не оказалось. По правилам, тесты новых болидов ограничены, а подходящей старой машины у команды просто не оказалось.

Не будет тестов и у Себастьяна Феттеля, который был заменен Сайнсом в Ferrari и устроился в Aston Martin. Эта команда в прошлые годы меняла не только названия, но и владельца, так что старого болида для Феттеля у нее тоже не нашлось.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс
Автор Сергей Иванов

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