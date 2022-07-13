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Формула 1 / Гран При Франции Новость

Ferrari устроила Шварцману тесты с прицелом на тренировку ГП Франции

В среду Роберт сел за руль машины 2021 года в Муджелло. Поговаривают, что уже через полторы недели в Ле-Кастелле ему могут доверить F1-75

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Ferrari устроила Шварцману тесты с прицелом на тренировку ГП Франции
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О том, что российский пилот приступил к испытательной сессии, Скудерия сообщила в социальных сетях. 22-летний петербуржец в этом году не имеет регулярной гоночной программы, он работает на симуляторе в Маранелло и считается одним из главных кандидатов на участие в пятничных тренировках Гран При – по правилам каждая команда обязана пригласить новичка как минимум на два этапа. 

В последний раз Роберт Шварцман ездил на реальной Ferrari в январе во Фьорано в рамках традиционных для Скудерии «зимних сборов» с другими гонщиками команды. 

Интересно, что в этот раз в Муджелло Ferrari работает не только с молодым гонщиком – ему сформировали бригаду из начинающих инженеров и механиков, которых пока нельзя брать на Гран При, но которым нужен опыт работы. Чтобы тренировка была полноценной, Шварцману предстоит проехать около 600 км, отработав программу полноценного гоночного уик-энда. 

Как доносят слухи из Маранелло, для самого Роберта эти заезды также станут генеральной репетицией перед выступлением на трассе «Поль Рикар». Там Шварцман проведет первую пятничную тренировку на F1-75, таким образом официально дебютировав в Формуле 1. 

Если у команды действительно есть такие планы, то гонщика заявят на этап под флагом Израиля. 

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