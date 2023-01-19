Предыдущая / Абитбуль объяснил, чем Формула 1 может заинтересовать Hyundai Следующая / Мнение: почему новый контракт станет особенным для Хэмилтона и Mercedes
Формула 1 Избранное

Ferrari устроила розыгрыш с секретным посланием на машине

Скудерия подколола тех, кто рассчитывал раньше времени раскрыть ее секреты

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Ferrari устроила розыгрыш с секретным посланием на машине
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

До начала презентаций команд Ф1 остается еще две с лишним недели – первой свою машину покажет Red Bull 3 февраля. Но болельщикам уже сейчас не терпится узнать хоть что-то о технических решениях команд. Потому каждый кадр, публикуемый в социальных сетях – даже невинный набросок вроде приведенного ниже – подвергается тщательному анализу в специальных графических программах 

Несколько лет назад, когда в командах чуть более легкомысленно относились к подобным вещам, это и впрямь порой позволяло увидеть новую машину еще до официальной презентации. Но сейчас хитрецам едва ли можно на что-то рассчитывать. 

Анонс презентации Ferrari

Анонс презентации Ferrari

Фото: Ferrari

Примером может служить недавняя публикация Ferrari, на которой был изображен темный силуэт машины. Умельцы сразу бросились осветлять его, надеясь рассмотреть подробности конструкции переднего крыла новой модели 675. 

Но результат оказался прямо противоположным – мало того, что торцевая пластина, как оказалась, была от прошлогодней F1-75, так не ней еще и проявилась надпись «Не подглядывать до 14 февраля».

Цифровая обработка фото Ferrari

Цифровая обработка фото Ferrari

Именно на этот день Скудерия назначила презентацию своей новинки, имя которой пока неизвестно. 

Также стоит отметить, что в последние годы участились случаи воровства официальных фото, заготовленных для публикации в нужный час, из-за недостаточной безопасности серверов. С этим, как поговаривают, в Маранелло тоже серьезно поработали, чтобы не допустить новых утечек. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Абитбуль объяснил, чем Формула 1 может заинтересовать Hyundai

Мнение: почему новый контракт станет особенным для Хэмилтона и Mercedes
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года

Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года

Формула 1

Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года

СМИ: Ferrari согласилась принять правила по моторам 2026 года

СМИ: Ferrari согласилась принять правила по моторам 2026 года

Формула 1

СМИ: Ferrari согласилась принять правила по моторам 2026 года СМИ: Ferrari согласилась принять правила по моторам 2026 года

AlphaTauri омологировала новое шасси AT04 и назначила день обкатки

AlphaTauri омологировала новое шасси AT04 и назначила день обкатки

Формула 1

AlphaTauri омологировала новое шасси AT04 и назначила день обкатки AlphaTauri омологировала новое шасси AT04 и назначила день обкатки

Ferrari Больше от
Ferrari
Шварцман выступит за Ferrari в гонках GT

Шварцман выступит за Ferrari в гонках GT

Формула 1

Шварцман выступит за Ferrari в гонках GT Шварцман выступит за Ferrari в гонках GT

Ferrari проведет во Фьорано трехдневные тесты с участием Шварцмана

Ferrari проведет во Фьорано трехдневные тесты с участием Шварцмана

Формула 1

Ferrari проведет во Фьорано трехдневные тесты с участием Шварцмана Ferrari проведет во Фьорано трехдневные тесты с участием Шварцмана

Ferrari оставила Шварцмана запасным пилотом в Ф1 на сезон-2023. Но есть нюанс

Ferrari оставила Шварцмана запасным пилотом в Ф1 на сезон-2023. Но есть нюанс

Формула 1

Ferrari оставила Шварцмана запасным пилотом в Ф1 на сезон-2023. Но есть нюанс Ferrari оставила Шварцмана запасным пилотом в Ф1 на сезон-2023. Но есть нюанс

Самое важное:

Aston Martin признала использование лазеек в правилах при создании машины 2023 года

Aston Martin признала использование лазеек в правилах при создании машины 2023 года

Формула 1

Aston Martin признала использование лазеек в правилах при создании машины 2023 года Aston Martin признала использование лазеек в правилах при создании машины 2023 года

Помните историю, как Алези попал в камеру за взрыв петарды? Суд поставил в ней точку

Помните историю, как Алези попал в камеру за взрыв петарды? Суд поставил в ней точку

Формула 1

Помните историю, как Алези попал в камеру за взрыв петарды? Суд поставил в ней точку Помните историю, как Алези попал в камеру за взрыв петарды? Суд поставил в ней точку

В Саудовской Аравии передумали переносить гонку Ф1 из Джидды

В Саудовской Аравии передумали переносить гонку Ф1 из Джидды

Формула 1

В Саудовской Аравии передумали переносить гонку Ф1 из Джидды В Саудовской Аравии передумали переносить гонку Ф1 из Джидды

Ожье и Грязин захватили лидерство в дебюте Ралли Монте-Карло

Ожье и Грязин захватили лидерство в дебюте Ралли Монте-Карло

WRC

Ожье и Грязин захватили лидерство в дебюте Ралли Монте-Карло Ожье и Грязин захватили лидерство в дебюте Ралли Монте-Карло

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.