Ferrari устроила розыгрыш с секретным посланием на машине
Скудерия подколола тех, кто рассчитывал раньше времени раскрыть ее секреты
До начала презентаций команд Ф1 остается еще две с лишним недели – первой свою машину покажет Red Bull 3 февраля. Но болельщикам уже сейчас не терпится узнать хоть что-то о технических решениях команд. Потому каждый кадр, публикуемый в социальных сетях – даже невинный набросок вроде приведенного ниже – подвергается тщательному анализу в специальных графических программах
Несколько лет назад, когда в командах чуть более легкомысленно относились к подобным вещам, это и впрямь порой позволяло увидеть новую машину еще до официальной презентации. Но сейчас хитрецам едва ли можно на что-то рассчитывать.
Анонс презентации Ferrari
Фото: Ferrari
Примером может служить недавняя публикация Ferrari, на которой был изображен темный силуэт машины. Умельцы сразу бросились осветлять его, надеясь рассмотреть подробности конструкции переднего крыла новой модели 675.
Но результат оказался прямо противоположным – мало того, что торцевая пластина, как оказалась, была от прошлогодней F1-75, так не ней еще и проявилась надпись «Не подглядывать до 14 февраля».
Цифровая обработка фото Ferrari
Именно на этот день Скудерия назначила презентацию своей новинки, имя которой пока неизвестно.
Также стоит отметить, что в последние годы участились случаи воровства официальных фото, заготовленных для публикации в нужный час, из-за недостаточной безопасности серверов. С этим, как поговаривают, в Маранелло тоже серьезно поработали, чтобы не допустить новых утечек.
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