Ferrari установила причину поломки мотора Боттаса на тестах

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Клиенты Ferrari вывели итальянские моторы на вторую строчку рейтинга надежности – за все три дня тестов в Сахире у самой Скудерии и Haas вообще не было отказов, а машина Alfa Romeo лишь раз подвела команду.

В субботу, когда Валттери Боттас в середине дня проводит симуляцию гонки, его С43 остановилась в восьмом повороте с характерным скрежетом шестеренок, который дал экспертам основания говорить об отказе коробке передач.

Однако, как показало исследование, проведенное на базе Маранелло, в действительности причина поломки оказалась в ином. Источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com сообщили, что все дело в зубчатом соединении кинетического мотор-генератора MGU-K с коленчатым валом двигателя.

В силовой установке Ferrari использовала для этого сложная планетарная конструкция, которая позволяет сократить потери на трение. Однако ее надежность далека от идеала – в прошлом году это узел вызывал нарекания у инженеров.

Хорошая новость в том, что сам блок внутреннего сгорания не пострадал. Его решено не использовать в предстоящих Гран При, но вполне можно будет поставить на машину по ходу шинных тестов, а также съемочных дней.

Ну а Ferrari и тем командам, что используют ее моторы, остается надеяться, что проблема с мотор-генератором не повторится в воскресенье на предстоящем Гран При Бахрейна.