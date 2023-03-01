Ferrari установила причину поломки мотора Боттаса на тестах
Гонщик Alfa Romeo остановился на обочине по ходу финального дня предсезонной сессии. Как оказалось, его силовая установка не получила критических повреждений
Клиенты Ferrari вывели итальянские моторы на вторую строчку рейтинга надежности – за все три дня тестов в Сахире у самой Скудерии и Haas вообще не было отказов, а машина Alfa Romeo лишь раз подвела команду.
В субботу, когда Валттери Боттас в середине дня проводит симуляцию гонки, его С43 остановилась в восьмом повороте с характерным скрежетом шестеренок, который дал экспертам основания говорить об отказе коробке передач.
Однако, как показало исследование, проведенное на базе Маранелло, в действительности причина поломки оказалась в ином. Источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com сообщили, что все дело в зубчатом соединении кинетического мотор-генератора MGU-K с коленчатым валом двигателя.
В силовой установке Ferrari использовала для этого сложная планетарная конструкция, которая позволяет сократить потери на трение. Однако ее надежность далека от идеала – в прошлом году это узел вызывал нарекания у инженеров.
Хорошая новость в том, что сам блок внутреннего сгорания не пострадал. Его решено не использовать в предстоящих Гран При, но вполне можно будет поставить на машину по ходу шинных тестов, а также съемочных дней.
Ну а Ferrari и тем командам, что используют ее моторы, остается надеяться, что проблема с мотор-генератором не повторится в воскресенье на предстоящем Гран При Бахрейна.
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