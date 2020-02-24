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Ferrari установила причину поломки мотора на тестах Формулы 1

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Ferrari установила причину поломки мотора на тестах Формулы 1
Автор:
, Редактор
24 февр. 2020 г., 15:20

В команде уверяют, что устранят дефект до старта сезона

В последний день предсезонных тестов в Барселоне болид Ferrari с Себастьяном Феттелем за рулем внезапно остановился на трассе из-за неисправности силовой установки. Это стало причиной появления красных флагов.

Команда на месте заменила двигатель, что позволило Феттелю продолжить тесты. Неисправный мотор отправили для изучения на фабрику Ferrari, где и установили причину поломки.

«Силовая установка, с которой в пятницу возникли проблемы, была изучена в Маранелло, – говорится в сообщении команды. – Обнаруженная неисправность в системе смазки не несет системного характера. Мы уже занимаемся устранением дефекта, чтобы это не повторилось в будущем.

В следующие три дня мы продолжим тестировать нашу машину, сделав упор на симуляцию гоночного и квалификационного режимов».

Интересно, что перед тем, как выехать на трассу в пятницу, сам Феттель говорил, что не планирует использовать двигатель в режиме максимальной мощности в том числе потому, что в Скудерии не хотят показывать соперникам предельные возможности своей машины.

При этом глава команды Маттиа Бинотто признал, что, судя по результатам заездов, Ferrari уступает в скорости Mercedes и Red Bull.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Пятница
Команды Ferrari В Магазин
Автор Сергей Иванов

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