Ferrari установила причину нехватки темпа в Мексике

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На трассе братьев Родригес гонщики Скудерии впервые в сезоне не могли угнаться за соперниками из Red Bull и Mercedes. Карлос Сайнс финишировал пятым, отстав от победившего Макса Ферстаппена без малого на минуту, Шарль Леклер проиграл и того больше.

Изначально было понятно, что разреженный воздух на высоте 2200 метров над уровнем моря станет для моторов Ferrari непростым испытанием. Команда даже снизила мощность, чтобы не допустить поломки. Однако даже с учетом всех факторов нехватка скорости стала для инженеров неприятным сюрпризом. Ferrari потеряла больше, чем ее главные соперники.

Проведенный на базе после возвращения с Гран При анализ позволил понять, что именно произошло.

Первый важный фактор – это особенность турбины. В Маранелло изначально приняли решение не использовать разрешенную регламентом максимальную частоту ее вращения 125 000 об/мин – вместо этого была выбрана величина в 103 000 об/мин.

Это позволяло чуть быстрее наполнять цилиндры воздухом и давало Ferrari преимущество на разгоне из медленных поворотов, так как турбина раньше выходила на максимальную эффективность. Для разреженной атмосферы в Мехико этот эффект не сработал.

Но куда более важным, как выяснилось, стал другой фактор. Как известно, в Маранелло построили к сезону-2022 двигатель с «супербыстрым» сгоранием топлива. В Мексике из-за менее плотного воздуха состав горючей смеси в цилиндрах оказался не совсем таким, как обычно. Из-за этого мотор перегревался при работе значительно сильнее, чем на других Гран При.

По этой причине электроника, получая опасные сигналы, чуть «душила» двигатель в переходных режимах, снижая его приемистость и заставляя пилотов говорить о нервном поведении.

Гоночная бригада постаралась смягчить этот эффект за счет настроек, но – и это третий фактор – выбрала неверное направление работы. Время оказалось упущено, пришлось возвращаться назад, после чего шансов догнать другие топ-команды не осталось.

В Ferrari приводят в свою защиту аргумент, что двойной финиш и 18 очков – это тоже немало в ситуации, когда важно не отдать Mercedes второе место в общем зачете. Кроме того, в Мехико удалось выявить слабое место силовой установки 066/7 в таких условиях, которые не смоделируешь на стенде.

Впереди Бразилия. Там трасса расположена «всего» на 700 метров выше уровня моря. Эти условия похожи на Шпильберг – где Шарль Леклер выиграл, а Карлос Сайнс вынужден был припарковать горящую машину на обочине. Кажется, инженерам команды по ходу двухнедельной паузы между этапами было, о чем подумать…