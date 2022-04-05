Ferrari установила очередность доработок машины

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Мы уже писали, что Скудерия не планирует значительных обновлений своей машины на Гран При Австралии в этот уик-энд: инженеры пришли к выводу, что та позволяет адаптироваться к разным трассам, потому лучше будет подготовить серьезный пакет доработок к старту европейского сезона.

Эта история получила развитие: теперь источники сообщили, как именно команда расставила приоритеты в работе над F1-75.

«Работа продолжается, но мы скорректировали акценты, – объяснил недавно глава Ferrari Маттиа Бинотто. – Это правда, когда вы видите такое равенство сил, как у нас с Red Bull, любая деталь, способная принести одну-две десятых на круге, может оказаться решающей.

Но бюджет на исследования ограничен. Потому я практически каждый день общаюсь с федерацией [FIA], обсуждая с ними методы финансового контроля. Если они не будут делать этого, есть риск, что фактор расходов повлияет на итоговый результат».

Глава Ferrari Маттиа Бинотто Фото: Ferrari

Понятно, что в условиях лимита расходов важно тратить деньги на самое главное. Слухи из Маранелло донесли, что первый пакет обновлений – команда очень рассчитывает успеть с ним к Имоле – будет иметь две главных цели.

Первой станет аэродинамическая эффективность, о которой теперь известно куда больше благодаря большому объему данных. Не менее важна и вторая цель: облегчение машины.

Задача в том, чтобы уменьшить вес шасси на 3 кг – именно столько Ferrari сейчас имеет сверх отметки в 798 кг, установленной для минимальной стартовой массы машин Ф1. Пока, насколько известно, уложиться в эту норму смогли только в Alfa Romeo, там даже остался небольшой запас для балласта.

Сейчас все продувки в аэродинамической трубе в Маранелло направлены на решение одной задачи: как без потери прижима снизить лобовое сопротивление F1-75, чтобы сделать машину быстрее на прямых. В настоящий момент это невероятно важно для борьбы с Red Bull.

Днище Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

Второй пакет новинок будет готов к майскому Гран При в Барселоне. Его задача в другом: обеспечить эффективные методы борьбы с вертикальными колебаниями машины на прямых. Пока Скудерия использует для этого увеличение дорожного просвета – легко заметить, что при проезде поребриков за ее машинами почти никогда не летят искры. То же самое происходит у Mercedes. А вот у Red Bull этих искр хоть отбавляй.

Предстоящий этап в Альберт-парке команда посвятит работе в той же конфигурации, что в Бахрейне и Джидде, и сбору дополнительных данных.

Разумеется, это не очень здорово, так как соперники могут привезти в Мельбурн свои новинки. С другой стороны, спешка в этом вопросе может привести к досрочному расходованию бюджета. В Скудерии предпочитают не торопиться и действовать наверняка.