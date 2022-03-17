Ferrari усомнилась в правоте решения FIA по зеркалам Mercedes
В Скудерии вспомнили, как в похожей ситуации четыре года назад им пришлось переделывать конструкцию зеркал
Команда Mercedes привезла на финальные тесты в Бахрейн машину с радикальным решением понтонов: их получилось сделать предельно компактными за счет того, что верхний брус боковой защиты вынесли наружу, интегрировав с креплением зеркала заднего вида.
Соперники поставили под вопрос легальность этой конструкции, и на неделе перед Гран При Бахрейна FIA созвала заседание Технического консультативного комитета, который признал соответствие такого подхода букве правил.
Однако после этого в Ferrari высказали мнение, что руководству спорта стоит вернуться к этому вопросу и еще раз изучить все аргументы. Глава команды Маттиа Бинотто вспомнил историю из 2018 года, когда в Маранелло придумали крепить зеркала заднего вида к защитной дуге Halo.
Тогда FIA вмешалась, и спустя буквально пару гонок Скудерии пришлось убрать спорный элемент с алых машин.
На медиа-сессии для итальянской прессы вечером в среду Бинотто использовал весьма обтекаемые формулировки – за которыми, однако, явно просматривалось недовольство команды решением FIA.
«Никто не сомневается в легальности подхода Mercedes, – объяснил он. – Но в 2018-м мы установили крепление зеркал на Halo. И то решение тоже соответствовало букве правил.
Однако пару гонок спустя FIA выпустила новую техническую директиву, которая заставила нас все убрать, так как детали были объявлены воздействующими на аэродинамику.
Я бы хотел обратить внимание на этот момент. У FIA есть власть, позволяющая прояснять какие-то моменты. И мне очень интересно посмотреть, как будет развиваться нынешняя ситуация. Скажу больше – я ожидаю уточнений».
Бинотто добавил: «FIA всегда четко проводила линию, что крепление зеркала должно выполнять только эту функцию. Если есть аэродинамическая составляющая, то только "по совпадению".
Так было прежде, и я считаю, так должно продолжаться и сейчас. Нет никаких оснований менять этот подход.
Я считаю, что некоторые решения, которые мы видим сейчас, вовсе не по совпадению несут аэродинамическую функцию. И на мой взгляд, это противоречит прежнему подходу FIA».
На прямой вопрос, будет ли Ferrari направлять в FIA запрос о дополнительном изучении решения Mercedes, глава команды признался: «Это непростое решение. Оно затрагивает интересы десяти команд, самой FIA и руководства Формулы 1. И это 12 различных позиций.
Каждая команда старается лить воду на собственную мельницу. Дискуссии уже начались, но я пока не знаю, к чему все это придет»
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