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Формула 1 в стремлении уравнять силы участников ввела с 2021 года предельный размер трат команд за сезон. В нынешнем сезоне эта величина должна была составить $140 млн (плюс добавки за спринтерские гонки и этапы сверх 21), однако по согласованию с командами из-за инфляции планку подняли еще на 3,1%.

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Участники чемпионата уже не раз говорили, что даже в этом случае уложиться в финансовые рамки будет крайне сложно. Им уже приходится сдерживать темпы доработки своих машин, чтобы не допустить нарушения.

Между тем, глава Ferrari Маттиа Бинотто отметил, что задача контроля финансовой деятельности для FIA является не самой простой.

«Тут нужно следить очень внимательно, – объяснил Бинотто в интервью Motorsport.com. – Я полностью доверяю FIA, но финансовые правила являются для спорта чем-то совершенно новым.

Если посмотреть на технический или спортивный регламент, они работают уже много лет. Да, они меняются, ты подстраиваешься. Но финансовые правила – это что-то новое как для FIA, так и для команд.

Мы прекрасно понимаем, как и что можно сделать, где необходим контроль. Но пока вся эта история еще в новинку. FIA и командам потребуется время, чтобы со всем разобраться, прояснить, вникнуть и научиться отслеживать».

Он добавил: «Если посмоnреть, в командах и FIA финансовым контролем занимаются три-пять человек, тогда как техническим – десятки. Возможно, через несколько лет и на соблюдение бюджета будут направлены схожие силы.

Это вопрос времени. Пока же тут есть большие вопросы. Думаю, федерации и участникам нужно активнее общаться. Но прямо сейчас понятно еще далеко не все».

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