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Формула 1 / Новость

Ferrari уйдет из Формулы 1, если бюджеты сократят. Так пригрозил Бинотто

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Ferrari уйдет из Формулы 1, если бюджеты сократят. Так пригрозил Бинотто
Автор:
, редактор
23 апр. 2020 г., 07:56

Скудерия предпочтет покинуть серию, а не увольнять сотрудников

Ferrari не готова к снижению потолка бюджетов в Формуле 1 ниже оговоренного на данный момент уровня. Изначально планировалось, что с 2021 года команды будут ограничены суммой $175 млн в год. Из-за вызванного коронавирусом кризиса стороны согласились понизить расходы еще на $30 млн, однако середняки во главе с McLaren требуют еще уменьшить сумму. 

Против дальнейшего понижения расходов выступили топ-команды, в числе которых и Скудерия. Теперь глава Маттиа Бинотто пригрозил, что при уменьшении бюджета Ferrari может подыскать себе другую гоночную серию.

«$145 млн – уже серьезное требование в сравнении с тем, о чем мы договорились в прошлом июне, – цитирует Бинотто The Guardian. – Этого нельзя достичь без существенных жертв, особенно в части человеческих ресурсов. А если сумму еще уменьшат, то мы можем оказаться в ситуации, когда придется искать другие варианты для реализации своего гоночного потенциала. А мы этого не хотим».

Бинотто признал тяжесть текущего положения команд Ф1. На его взгляд, слишком резкое сокращение трат может сильно ударить по всему чемпионату.

Мы хорошо понимаем, что Ф1 и весь мир переживают очень трудные времена из-за пандемии. Однако сейчас не время принимать поспешные решения, так как в тревожной ситуации можно не оценить все последствия.

В Формуле 1 множество разных команд, которые работают в разных странах по разным законодательствам с собственными методами работы. А потому непросто менять всю структуру из-за сокращения расходов.

Ф1 должна быть вершиной автоспорта по технологичности и скорости. Она должна привлекать автопроизводителей и спонсоров, которые хотят быть связаны с самой престижной категорией. Если мы сильно ограничим расходы, то можем уронить свой уровень, стать еще ближе к младшим формулам».

Глава Red Bull Кристиан Хорнер ранее предположил, что попавшим в кризис командам можно разрешить закупать машину у конкурентов вместо собственной разработки. Бинотто согласен с таким вариантом.

«Если нынешняя чрезвычайная ситуация действительно поставит существование кого-то из наших соперников под угрозу и придется пересмотреть какие-то ключевые правила, Ferrari к этому готова. Тут нет никакого святотатства, ведь такое случалось прежде и происходит сейчас в сериях вроде MotoGP».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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