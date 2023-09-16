Ferrari удержала лидерство в финальной тренировке Гран При Сингапура

Учитывая значимость стартовых позиций на медленной городской трассе, команды посвятили большую часть финальной тренировке отработке быстрых позиций – правда, пришлось дождаться, пока над трассой начнут сгущаться сумерки и немного спадет жара.

Лучшим в итоге стал Карлос Сайнс из Ferrari, причем его время (1:32.065) оказалось лишь на несколько сотых лучше его же пятничного результата. Испанец явно мог проехать быстрее, но на следующем круге его машину понесло в седьмом повороте, и Карлос прервал попытку.

Шарль Леклер тоже вынужден был сбросить на втором секторе своей лучшей попытки – монегаск в итоге остался пятым, пропустив пару британских пилотов (Джордж Расселл из Mercedes превзошел Ландо Норриса из McLaren) и лидера сезона Макса Ферстаппена на Red Bull.

На самом деле, вторая четверка оказалась точной копией первой с точки зрения команд, а замкнули десятку Нико Хюлькенберг (Haas) и Юки Цунода (AlphaTauri).

Представители Alpine и Aston Martin остались во второй половине протокола.

Лиама Лоусона по ходу сессии закрутило во втором повороте, но новозеландский дебютант избежал контакта с барьерами.

В остальном часовая сессия прошла без заметных происшиствий.

Результаты третьей тренировки Гран При Сингапура

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст. 1 Карлос Сайнс Ferrari 23 1'32.065 2 Джордж Расселл Mercedes 20 +0.069 3 Ландо Норрис McLaren 17 +0.238 4 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 21 +0.313 5 Шарль Леклер Ferrari 25 +0.316 6 Льюис Хэмилтон Mercedes 18 +0.470 7 Оскар Пиастри McLaren 18 +0.665 8 Серхио Перес Red Bull Racing 20 +0.719 9 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 18 +0.831 10 Юки Цунода AlphaTauri 18 +0.880 11 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 16 +0.905 12 Эстебан Окон Alpine 19 +0.914 13 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 19 +0.986 14 Лэнс Стролл Aston Martin Racing 23 +1.061 15 Эстебан Окон Alpine 19 +1.286 16 Лиам Лоусон AlphaTauri 19 +1.292 17 Алекс Элбон Williams 15 +1.305 18 Валттери Боттас Alfa Romeo 26 +1.475 19 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 24 +1.572 20 Логан Сарджент Williams 16 +1.643