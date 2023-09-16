Ferrari удержала лидерство в финальной тренировке Гран При Сингапура
Карлос Сайнс стал лучшим в субботней сессии на трассе «Марина Бэй», опередив дуэт Mercedes и Макса Ферстаппена
Учитывая значимость стартовых позиций на медленной городской трассе, команды посвятили большую часть финальной тренировке отработке быстрых позиций – правда, пришлось дождаться, пока над трассой начнут сгущаться сумерки и немного спадет жара.
Лучшим в итоге стал Карлос Сайнс из Ferrari, причем его время (1:32.065) оказалось лишь на несколько сотых лучше его же пятничного результата. Испанец явно мог проехать быстрее, но на следующем круге его машину понесло в седьмом повороте, и Карлос прервал попытку.
Шарль Леклер тоже вынужден был сбросить на втором секторе своей лучшей попытки – монегаск в итоге остался пятым, пропустив пару британских пилотов (Джордж Расселл из Mercedes превзошел Ландо Норриса из McLaren) и лидера сезона Макса Ферстаппена на Red Bull.
На самом деле, вторая четверка оказалась точной копией первой с точки зрения команд, а замкнули десятку Нико Хюлькенберг (Haas) и Юки Цунода (AlphaTauri).
Представители Alpine и Aston Martin остались во второй половине протокола.
Лиама Лоусона по ходу сессии закрутило во втором повороте, но новозеландский дебютант избежал контакта с барьерами.
В остальном часовая сессия прошла без заметных происшиствий.
Результаты третьей тренировки Гран При Сингапура
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Круги
|Время / Отст.
|1
|Карлос СайнсFerrari
|23
|1'32.065
|2
|Джордж РасселлMercedes
|20
|+0.069
|3
|Ландо НоррисMcLaren
|17
|+0.238
|4
|Макс ФерстаппенRed Bull Racing
|21
|+0.313
|5
|Шарль ЛеклерFerrari
|25
|+0.316
|6
|Льюис ХэмилтонMercedes
|18
|+0.470
|7
|Оскар ПиастриMcLaren
|18
|+0.665
|8
|Серхио ПересRed Bull Racing
|20
|+0.719
|9
|Нико ХюлькенбергHaas F1 Team
|18
|+0.831
|10
|Юки ЦунодаAlphaTauri
|18
|+0.880
|11
|Кевин МагнуссенHaas F1 Team
|16
|+0.905
|12
|Эстебан ОконAlpine
|19
|+0.914
|13
|Фернандо АлонсоAston Martin Racing
|19
|+0.986
|14
|Лэнс СтроллAston Martin Racing
|23
|+1.061
|15
|Эстебан ОконAlpine
|19
|+1.286
|16
|Лиам ЛоусонAlphaTauri
|19
|+1.292
|17
|Алекс ЭлбонWilliams
|15
|+1.305
|18
|Валттери БоттасAlfa Romeo
|26
|+1.475
|19
|Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo
|24
|+1.572
|20
|Логан СарджентWilliams
|16
|+1.643
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