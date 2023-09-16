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Формула 1 / Гран При Сингапура Отчет о тренировке

Ferrari удержала лидерство в финальной тренировке Гран При Сингапура

Карлос Сайнс стал лучшим в субботней сессии на трассе «Марина Бэй», опередив дуэт Mercedes и Макса Ферстаппена

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Учитывая значимость стартовых позиций на медленной городской трассе, команды посвятили большую часть финальной тренировке отработке быстрых позиций – правда, пришлось дождаться, пока над трассой начнут сгущаться сумерки и немного спадет жара. 

Лучшим в итоге стал Карлос Сайнс из Ferrari, причем его время (1:32.065) оказалось лишь на несколько сотых лучше его же пятничного результата. Испанец явно мог проехать быстрее, но на следующем круге его машину понесло в седьмом повороте, и Карлос прервал попытку. 

Шарль Леклер тоже вынужден был сбросить на втором секторе своей лучшей попытки – монегаск в итоге остался пятым, пропустив пару британских пилотов (Джордж Расселл из Mercedes превзошел Ландо Норриса из McLaren) и лидера сезона Макса Ферстаппена на Red Bull. 

На самом деле, вторая четверка оказалась точной копией первой с точки зрения команд, а замкнули десятку Нико Хюлькенберг (Haas) и Юки Цунода (AlphaTauri).

Представители Alpine и Aston Martin остались во второй половине протокола. 

Лиама Лоусона по ходу сессии закрутило во втором повороте, но новозеландский дебютант избежал контакта с барьерами. 

В остальном часовая сессия прошла без заметных происшиствий.

Результаты третьей тренировки Гран При Сингапура

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Spain Карлос СайнсFerrari 23 1'32.065
2 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 20 +0.069
3 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 17 +0.238
4 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 21 +0.313
5 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 25 +0.316
6 United KingdomЛьюис ХэмилтонMercedes 18 +0.470
7 Australia Оскар ПиастриMcLaren 18 +0.665
8 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 20 +0.719
9 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 18 +0.831
10 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 18 +0.880
11 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 16 +0.905
12 France Эстебан ОконAlpine 19 +0.914
13 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 19 +0.986
14 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 23 +1.061
15 France Эстебан ОконAlpine 19 +1.286
16 New Zealand Лиам ЛоусонAlphaTauri 19 +1.292
17 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 15 +1.305
18 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 26 +1.475
19 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 24 +1.572
20 United States Логан СарджентWilliams 16 +1.643
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