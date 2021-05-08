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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Ferrari уделяет машине-2021 только 5% ресурсов

Автор:
, редактор

Почти все ресурсы Скудерии уже брошены на следующий сезон

Ferrari уделяет машине-2021 только 5% ресурсов

В 2021 году многие команды заранее бросают доработку текущих болидов, чтобы подготовиться к введению нового технического регламента в сезоне-2022. 

Ferrari в этом сезоне поставила себе цель попасть в первую тройку Кубка конструкторов, однако уже к четвертому Гран При почти перестала дорабатывать новую машину.

«Мы сосредоточены на 2022 годе, – сказал Мекис. – В нашей части пелотона все очень плотно. Несколько сотых или десятых отделяют третье место от шестого, но наш подход из-за этого не изменится.

Мы уже перебросили большую часть ресурсов на 2022 год. Это не значит, что у нас не будет появляться новых деталей [в этом сезоне]. Но главная цель – следующий год. Мы почти полностью переключились, процентов на 90-95».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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