Ferrari уделяет машине-2021 только 5% ресурсов
Почти все ресурсы Скудерии уже брошены на следующий сезон
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В 2021 году многие команды заранее бросают доработку текущих болидов, чтобы подготовиться к введению нового технического регламента в сезоне-2022.
Ferrari в этом сезоне поставила себе цель попасть в первую тройку Кубка конструкторов, однако уже к четвертому Гран При почти перестала дорабатывать новую машину.
«Мы сосредоточены на 2022 годе, – сказал Мекис. – В нашей части пелотона все очень плотно. Несколько сотых или десятых отделяют третье место от шестого, но наш подход из-за этого не изменится.
Мы уже перебросили большую часть ресурсов на 2022 год. Это не значит, что у нас не будет появляться новых деталей [в этом сезоне]. Но главная цель – следующий год. Мы почти полностью переключились, процентов на 90-95».
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Испании
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин