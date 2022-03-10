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Ferrari убрала логотипы Kaspersky. Но оставила антивирусы
Стороны договорились поставить спонсорские отношения на паузу, но не стали разрывать их полностью
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Команда Ferrari все же убрала логотипы антивируса российской марки Kaspersky со своих болидов и со шлемов гонщиков. Вместо них появилась надпись #essereFerrari.
При этом партнерство с Kaspersky не прекращается, просто спонсорские отношения поставлены на паузу. Команда, однако, продолжит использовать одноименный антивирус на своих компьютерах.
Ранее глава Скудерии Маттиа Бинотто заявлял, что не видит причин отказа от спонсора так как считает Kaspersky международной компанией. Европейская штабквартира Kaspersky действительно находится не в России, а в Великобритании.
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