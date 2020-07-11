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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический брифинг: Ferrari скопировала у Mercedes решение днища

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Технический брифинг: Ferrari скопировала у Mercedes решение днища
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
11 июл. 2020 г., 10:16

Помимо переднего крыла, о котором мы уже рассказывали, Скудерия подготовила для второго Гран При сезона и еще одну новинку

Ferrari посвятила пятницу в Шпильберге работе с новинками, и оба пилота остались очень довольны изменениями в поведении машины, пусть и не показав серьезного темпа. C новым передним крылом большую часть времени ездил Шарль Леклер.

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В преддверии дебюта большого пакета обновлений, который появится через неделю в Венгрии, на SF1000 также появилось доработанное днище. 

Ранее команда традиционно придерживалась концепции с длинными продольными прорезами у внешнего края днища, однако на Гран При Штирии мы увидели перед задними колесами девять довольно крупных диагональных прорезей. Одновременно была скорректирована геометрия вертикальных бортиков по соседству. 

Днище Ferrari SF1000, старая версия

Днище Ferrari SF1000, старая версия

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Прежде диагональные прорези были фирменной чертой Mercedes, также этот прием активно использовали и другие команды. Цель проведенных Ferrari изменений в том, чтобы повысить прижимную силу, генерируемую диффузором и областью «бутылочного горлышка» между задними колесами. 

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Варианты переднего крыла Ferrari SF1000 на Гран При Штирии. Новое показано во врезке

Варианты переднего крыла Ferrari SF1000 на Гран При Штирии. Новое показано во врезке

Фото: Джорджо Пиола

Перед конструкторами из Маранелло сейчас стоит крайне сложная задача. С одной стороны. пилоты жалуются на недостаточно стабильное поведение машины, но с другой совершенно очевидна нехватка максимальной скорости после недавнего соглашения с FIA и введения более тщательного контроля за расходом топлива. 

Таким образом, нужно добавить SF1000 прижимной силы в поворотах, но одновременно снизить лобовое сопротивление шасси на прямых. Считается, что это прямо противоположные задачи. 

По итогам пятницы можно говорить, что пока удалось сделать поведение машины более стабильным, однако в точках замера скорости гонщики на SF1000 были едва ли не последними.  

Впрочем, в тренировках команда работала на гонку, и самым важным для нее было увидеть корреляцию между результатами с трассы и данными из аэродинамической трубы. Похоже, что в этом вопросе есть позитив, что оставляет поклонникам Скудерии надежду на относительно скорый прогресс команды.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Вторая тренировка
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

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