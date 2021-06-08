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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Ferrari стала третьей силой в Ф1. Но ее поул в Баку – иллюзия

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Два поула подряд заставили ждать от Скудерии побед. Но эти ожидания вряд ли оправдаются

Ferrari стала третьей силой в Ф1. Но ее поул в Баку – иллюзия

На Гран При Азербайджана Ferrari финишировала позади Aston Martin и AlphaTauri. Но смогла опередить в чемпионате McLaren и занять третье место в Кубке конструкторов. Хотя босс команды Маттиа Бинотто и признался, что после победы Шарля Леклера в квалификации ждал большего.

Четвертое место среди всех команд в Баку могло бы означать, что команда провела тяжелый этап. Но набрав 16 очков против 12 у McLaren, Скудерия расположилась в чемпионате сразу позади Red Bull и Mercedes. И это классический случай, когда бокал полон наполовину. 

Если анализировать выступление Ferrari в Азербайджане только по гонке, то ситуация не слишком радостная. Это признает и Бинотто: «Это была не лучшая наша гонка. После квалификации мы ждали большего. Нам было трудно, и в нескольких областях мы сработали не идеально».

Уже после победы в квалификации в Ferrari признавали, что поддержать тот же уровень скорости в гонке будет тяжело. Но одно дело говорить, а другое – видеть, как соперники один за одним обгоняют Шарля Леклера. А ему даже нечего им противопоставить.

У Скудерии были большие проблемы с мягкими шинами на первом отрезке. К тому моменту, как Шарль заехал в боксы на 9-м круге, его уже обогнали Ферстаппен, Хэмилтон и Перес. Затем за счет поздней остановки Леклера опередил Гасли, а потом, на рестарте, обогнал Феттель.

«Мы знали, что на Soft у нас будут проблемы, – признал Бинотто. – На жесткой резине мы работали лучше. Но скорость сильно зависела от того, едем мы в свободном пространстве или в трафике, в котором мы страдали сильнее всего. Гоночный темп нам точно надо повышать».

Но если брать во внимание не только гонку, а весь Гран При и ожидания перед ним в придачу, то оценка выступления Ferrari будет совсем другой. После успеха в Монте-Карло, Скудерия сильно опасалась борьбы с McLaren в Баку. Но взяв поул и набрав больше очков, завершила эту дуэль в свою пользу.

То, что болид SF21 – не возрождение Ferrari, уже давно известный факт. Вспомните, хотя бы, шестое и восьмое места Леклера и Сайнса в Бахрейне. Все проблемы машины были видны уже тогда. Но с тех пор команда двинулась в верном направлении: утвердилась в качестве третьей силы в Барселоне, смогла побороться за победу в Монако.

А потом внезапно взяла поул в Баку, который заставил фанатов Скудерии задуматься о целях, которые для SF21 недостижимы.

«Взять поулы и в Баку и в Монако было фантастикой, – сказал Бинотто. – Но я не думаю, что эти результаты отражают наш реальный потенциал. Мы знаем, что есть две команды, которые быстрее нас. Но мы прогрессируем, используем машину лучше, чем в начале сезона, и ждем еще обновлений.

И наконец-то мы заняли третье место в Кубке конструкторов. С начала сезона такого не было. Да, наш отрыв – всего два очка, но он подтверждает наше движение вперед».

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Крылья Хэмилтона и Леклера: помогли в субботу, подвели в гонке

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Крылья Хэмилтона и Леклера: помогли в субботу, подвели в гонке
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Команды Ferrari
Автор Роберто Кинкеро

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