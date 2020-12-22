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Формула 1 / Новость

Ferrari создаст для Haas отдельный кластер в Маранелло

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Ferrari создаст для Haas отдельный кластер в Маранелло
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

В рамках технического партнерства Скудерия выделит на своей базе специальный отдел, где ее сотрудники будут работать в интересах американцев

Ferrari продолжает подготовку к введению лимита бюджетов, находя все новые возможности вывести часть своих активов из-под ограничения.

Ранее стало известно, что главный конструктор шасси Симоне Реста именно из этих соображений отправлен в Haas, теперь же речь идет о более масштабном проекте, реализация которого уже практически завершена. 

На базе в Маранелло будет выделен отдельный кластер, где сотрудники будут заниматься работой на американский коллектив.

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил по ходу недавней предрождественской пресс-конференции: «Люди будут работать в Маранелло, но в здании, отдельном от Ferrari. У них не будет доступа в помещения Ferrari. Это полное разделение».

При этом глава Скудерии уверен, что отношения двух команд останутся такими, как прежде, и что подобное взаимодействие не нарушает никаких правил Ф1.

«Они – наши клиенты, – объяснил Маттиа. – Часть наших людей перейдет к ним, и думаю, для них это станет отличной возможностью. 

Они смогут усилить свою структуру и техническую организацию. Для нас это тоже необходимо, так как нам надо сокращать имеющийся штат, чтобы уложиться в бюджетные ограничения. 

При этом Haas остается полностью независимой от Ferrari командой. Это не «младший» коллектив, мы не обмениваемся информацией вне рамок того, что дозволяет регламент».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team , Scuderia Ferrari
Автор Джонатан Нобл

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