Ferrari создаст для Haas отдельный кластер в Маранелло

Ferrari продолжает подготовку к введению лимита бюджетов, находя все новые возможности вывести часть своих активов из-под ограничения.

Ранее стало известно, что главный конструктор шасси Симоне Реста именно из этих соображений отправлен в Haas, теперь же речь идет о более масштабном проекте, реализация которого уже практически завершена.

На базе в Маранелло будет выделен отдельный кластер, где сотрудники будут заниматься работой на американский коллектив.

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил по ходу недавней предрождественской пресс-конференции: «Люди будут работать в Маранелло, но в здании, отдельном от Ferrari. У них не будет доступа в помещения Ferrari. Это полное разделение».

При этом глава Скудерии уверен, что отношения двух команд останутся такими, как прежде, и что подобное взаимодействие не нарушает никаких правил Ф1.

«Они – наши клиенты, – объяснил Маттиа. – Часть наших людей перейдет к ним, и думаю, для них это станет отличной возможностью.

Они смогут усилить свою структуру и техническую организацию. Для нас это тоже необходимо, так как нам надо сокращать имеющийся штат, чтобы уложиться в бюджетные ограничения.

При этом Haas остается полностью независимой от Ferrari командой. Это не «младший» коллектив, мы не обмениваемся информацией вне рамок того, что дозволяет регламент».