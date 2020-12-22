Ferrari создаст для Haas отдельный кластер в Маранелло
В рамках технического партнерства Скудерия выделит на своей базе специальный отдел, где ее сотрудники будут работать в интересах американцев
Ferrari продолжает подготовку к введению лимита бюджетов, находя все новые возможности вывести часть своих активов из-под ограничения.
Ранее стало известно, что главный конструктор шасси Симоне Реста именно из этих соображений отправлен в Haas, теперь же речь идет о более масштабном проекте, реализация которого уже практически завершена.
На базе в Маранелло будет выделен отдельный кластер, где сотрудники будут заниматься работой на американский коллектив.
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил по ходу недавней предрождественской пресс-конференции: «Люди будут работать в Маранелло, но в здании, отдельном от Ferrari. У них не будет доступа в помещения Ferrari. Это полное разделение».
При этом глава Скудерии уверен, что отношения двух команд останутся такими, как прежде, и что подобное взаимодействие не нарушает никаких правил Ф1.
«Они – наши клиенты, – объяснил Маттиа. – Часть наших людей перейдет к ним, и думаю, для них это станет отличной возможностью.
Они смогут усилить свою структуру и техническую организацию. Для нас это тоже необходимо, так как нам надо сокращать имеющийся штат, чтобы уложиться в бюджетные ограничения.
При этом Haas остается полностью независимой от Ferrari командой. Это не «младший» коллектив, мы не обмениваемся информацией вне рамок того, что дозволяет регламент».
Читайте также:
Предыдущая новость
«Он станет Боттасом Red Bull». Пересу предсказали сложности в новой команде
Следующая новость
Red Bull увидела в Пересе источник ценной информации о Mercedes
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Haas F1 Team , Scuderia Ferrari
|Автор
|Джонатан Нобл