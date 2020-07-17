Ferrari сохранит Бинотто во главе команды. И уволит 300 человек
Руководство компании решило не вмешиваться в работу босса гоночной команды
Маттиа Бинотто сохранит пост руководителя команды Ferrari в Формуле 1. Как стало известно Motorsport.com, глава автопроизводителя Луи Камильери решил позволить Бинотто самостоятельно реформировать команду. Частью процесса станет сокращение 300 человек из 1400, работающих в команде, в связи с ограничением бюджетов с 2021 года.
В качестве одного из вариантов будущего реформирования называют и возвращение должности технического директора. Сейчас в Скудерии фактически нет человека, который отвечал бы за техническую подготовку машины в целом. В команде есть Симоне Реста, который занимается шасси, Энрико Кардиль, в зоне ответственности которого лежит аэродинамика, и отдельный департамент двигателей.
Работу всех этих отделов координирует лично Бинотто. Маттиа уже занимался тем же самым на посту технического директора, но в начале сезона-2019 Бинотто повысили до руководителя всей команды. На этом посту итальянец совместил прежние обязанности с новыми.
На этой неделе в прессе появились слухи о возможном увольнении Бинотто. Издание Corriere della Sera сообщило, что из-за неудовлетворительных результатов гоночного коллектива руководство компании Ferrari задумалось о замене Бинотто. В качестве претендента на его место назвали Антонелло Колетту, который занимается автоспортивной программой Ferrari в гонках GT, в том числе в «24 часах Ле-Мана».
По информации Motorsport.com, Колетта оказался не в восторге от такой перспективы. Сейчас Антонелло полностью погружен в кампанию Ferrari в «24 часах Ле-Мана» и не хотел бы, чтобы его выдернули из этого проекта.
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Что касается команды Ferrari в Формуле 1, то для нее уже готов план реструктуризации. Этот план учитывает и увольнения, и необходимость уделить больше внимания силовым установкам. После технической директивы FIA, связанной с прошлогодними моторами Ferrari, итальянские двигатели потеряли 30 л.с.
Шарль Леклер
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис с боссом команды Маттиа Бинотто
Фотограф: LAT Images
Себастьян Феттель, Ferrari
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Механики Ferrari держат переднее антикрыло Ferrari SF1000 Себастьяна Феттеля
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Ferrari в боксах
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Ferrari SF1000, накрытая покрывалом, закатывается в боксы
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Сравнение разных конфигураций днища Ferrari SF1000 на Гран При Штирии
Фотограф: Джорджо Пиола
Поврежденная в столкновении Ferrari SF1000 Шарля Леклера
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Столкновение Шарля Леклера с Себастьяном Феттелем на Гран При Штирии
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Шарль Леклер, Ferrari SF1000
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Шарль Леклер, Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Шарль Леклер, Ferrari
Фотограф: FIA
Шарль Леклер, Ferrari SF1000
Фотограф: FIA
Шарль Леклер, Ferrari с инженером Хавьером Маркосом
Фотограф: FIA
Себастьян Феттель, Ferrari
Фотограф: FIA
Себастьян Феттель, Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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|Гран При Венгрии
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|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Франко Нуньес