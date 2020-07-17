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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Ferrari сохранит Бинотто во главе команды. И уволит 300 человек

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Ferrari сохранит Бинотто во главе команды. И уволит 300 человек
Автор:
, ответственный редактор
17 июл. 2020 г., 08:25

Руководство компании решило не вмешиваться в работу босса гоночной команды

Маттиа Бинотто сохранит пост руководителя команды Ferrari в Формуле 1. Как стало известно Motorsport.com, глава автопроизводителя Луи Камильери решил позволить Бинотто самостоятельно реформировать команду. Частью процесса станет сокращение 300 человек из 1400, работающих в команде, в связи с ограничением бюджетов с 2021 года.

В качестве одного из вариантов будущего реформирования называют и возвращение должности технического директора. Сейчас в Скудерии фактически нет человека, который отвечал бы за техническую подготовку машины в целом. В команде есть Симоне Реста, который занимается шасси, Энрико Кардиль, в зоне ответственности которого лежит аэродинамика, и отдельный департамент двигателей.

Работу всех этих отделов координирует лично Бинотто. Маттиа уже занимался тем же самым на посту технического директора, но в начале сезона-2019 Бинотто повысили до руководителя всей команды. На этом посту итальянец совместил прежние обязанности с новыми.

На этой неделе в прессе появились слухи о возможном увольнении Бинотто. Издание Corriere della Sera сообщило, что из-за неудовлетворительных результатов гоночного коллектива руководство компании Ferrari задумалось о замене Бинотто. В качестве претендента на его место назвали Антонелло Колетту, который занимается автоспортивной программой Ferrari в гонках GT, в том числе в «24 часах Ле-Мана».

По информации Motorsport.com, Колетта оказался не в восторге от такой перспективы. Сейчас Антонелло полностью погружен в кампанию Ferrari в «24 часах Ле-Мана» и не хотел бы, чтобы его выдернули из этого проекта.

Читайте также:

Что касается команды Ferrari в Формуле 1, то для нее уже готов план реструктуризации. Этот план учитывает и увольнения, и необходимость уделить больше внимания силовым установкам. После технической директивы FIA, связанной с прошлогодними моторами Ferrari, итальянские двигатели потеряли 30 л.с.  

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Шарль Леклер

Шарль Леклер
1/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис с боссом команды Маттиа Бинотто

Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис с боссом команды Маттиа Бинотто
2/16

Фотограф: LAT Images

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari
3/16

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Механики Ferrari держат переднее антикрыло Ferrari SF1000 Себастьяна Феттеля

Механики Ferrari держат переднее антикрыло Ferrari SF1000 Себастьяна Феттеля
4/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ferrari в боксах

Ferrari в боксах
5/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ferrari SF1000, накрытая покрывалом, закатывается в боксы

Ferrari SF1000, накрытая покрывалом, закатывается в боксы
6/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Сравнение разных конфигураций днища Ferrari SF1000 на Гран При Штирии

Сравнение разных конфигураций днища Ferrari SF1000 на Гран При Штирии
7/16

Фотограф: Джорджо Пиола

Поврежденная в столкновении Ferrari SF1000 Шарля Леклера

Поврежденная в столкновении Ferrari SF1000 Шарля Леклера
8/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Столкновение Шарля Леклера с Себастьяном Феттелем на Гран При Штирии

Столкновение Шарля Леклера с Себастьяном Феттелем на Гран При Штирии
9/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000
10/16

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000
11/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari
12/16

Фотограф: FIA

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000
13/16

Фотограф: FIA

Шарль Леклер, Ferrari с инженером Хавьером Маркосом

Шарль Леклер, Ferrari с инженером Хавьером Маркосом
14/16

Фотограф: FIA

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari
15/16

Фотограф: FIA

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000
16/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Местонахождение Хунгароринг
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

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