Ferrari сохранит Бинотто во главе команды. И уволит 300 человек

Маттиа Бинотто сохранит пост руководителя команды Ferrari в Формуле 1. Как стало известно Motorsport.com, глава автопроизводителя Луи Камильери решил позволить Бинотто самостоятельно реформировать команду. Частью процесса станет сокращение 300 человек из 1400, работающих в команде, в связи с ограничением бюджетов с 2021 года.

В качестве одного из вариантов будущего реформирования называют и возвращение должности технического директора. Сейчас в Скудерии фактически нет человека, который отвечал бы за техническую подготовку машины в целом. В команде есть Симоне Реста, который занимается шасси, Энрико Кардиль, в зоне ответственности которого лежит аэродинамика, и отдельный департамент двигателей.

Работу всех этих отделов координирует лично Бинотто. Маттиа уже занимался тем же самым на посту технического директора, но в начале сезона-2019 Бинотто повысили до руководителя всей команды. На этом посту итальянец совместил прежние обязанности с новыми.

На этой неделе в прессе появились слухи о возможном увольнении Бинотто. Издание Corriere della Sera сообщило, что из-за неудовлетворительных результатов гоночного коллектива руководство компании Ferrari задумалось о замене Бинотто. В качестве претендента на его место назвали Антонелло Колетту, который занимается автоспортивной программой Ferrari в гонках GT, в том числе в «24 часах Ле-Мана».

По информации Motorsport.com, Колетта оказался не в восторге от такой перспективы. Сейчас Антонелло полностью погружен в кампанию Ferrari в «24 часах Ле-Мана» и не хотел бы, чтобы его выдернули из этого проекта.

Что касается команды Ferrari в Формуле 1, то для нее уже готов план реструктуризации. Этот план учитывает и увольнения, и необходимость уделить больше внимания силовым установкам. После технической директивы FIA, связанной с прошлогодними моторами Ferrari, итальянские двигатели потеряли 30 л.с.