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Формула 1 Новости

Ferrari согласна рассмотреть переход Ф1 на полный привод

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Маттиа Бинотто не отвергает предложение потенциальных новичков чемпионата

Ferrari согласна рассмотреть переход Ф1 на полный привод

На прошлой неделе Формула 1 провела собрание по поводу следующего регламента на силовые установки. Кроме нынешних участников чемпионата, там присутствовали представители Audi и Porsche. Они предложили Ф1 перейти на 4-цилиндровые двигатели и полный привод.

Сообщалось, что предложение встретило негативную реакцию у всех нынешних производителей моторов в Ф1, кроме Ferrari. Босс Скудерии Маттиа Бинотто пояснил, что предложение как минимум стоит внимания.

«Мы можем рассмотреть такое решение, – цитирует Бинотто Corriere dello Sport. – Мы не можем забывать, что экологичность и забота об окружающей среде – это главное. Это нельзя упускать из виду. 

Нам надо найти компромисс, при котором будет достигнут баланс между этикой, инновациями и затратами».

Бинотто подчеркнул, что к переходу на полностью электрические моторы Скудерия не готова:

«Мы ясно дали понять позицию Ferrari. Думаю о моторах будущего, надо быть лидерами [индустрии]. Если сейчас упор по всему миру делается на электричество, то для Ferrari нормой будут гибридные моторы».

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