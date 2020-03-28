Ferrari согласилась на суперсезон Формулы 1 с финишем в январе

Глава Scuderia Ferrari Маттиа Бинотто допустил превращение чемпионата Формулы 1 2020 года в суперсезон. Это произойдет, если нынешний чемпионат не успеет завершиться до конца года. Тогда заключительные гонки придется проводить в январе 2021-го. В истории Формулы 1 еще не было сезонов, которые захватывали бы два календарных года – и сейчас Бинотто заявил, что его команда не будет возражать против такого графика.

«В плане расписания мы предоставили Чейзу Кэри и FIA полную свободу действий. Они могут формировать календарь так, как сочтут нужным, – рассказал босс Ferrari в интервью Sky Italia. – Если это [проведение гонок в январе] позволит нам провести полноценный чемпионат 2020 года, а новый сезон не начнется раньше марта, то такой вариант станет отличной возможностью».

Бинотто также согласился на переход Гран При к двухдневному формату. Сейчас каждый этап Формулы 1 начинается со свободных заездов в пятницу. При внедрении нового расписания первые тренировки пройдут в субботу. Это позволит освободить лишний день для переезда с трассы на трассу и в конечном итоге позволит устраивать Гран При чаще, чем прежде.

В настоящий момент неясно, когда начнется новый сезон Формулы 1. После отмены восьми Гран При первым в графике стоит этап в Канаде, запланированный на 14 июня. Состоится ли эта гонка, пока неизвестно.

Команды и гонщики сейчас на карантине. «Мы перешли на удаленную работу сразу после Гран При Австралии, – рассказал Маттиа Бинотто. – Сейчас мы на обязательных каникулах. Что касается Себа и Шарля, то мы с ними разговариваем почти каждый день. Они оба дома и тренируются как всегда. Без сомнения, оба наших гонщика в превосходной форме».