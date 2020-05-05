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Ferrari согласилась на многолетний контракт с Феттелем. Зарплата – как у Леклера

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Ferrari согласилась на многолетний контракт с Феттелем. Зарплата – как у Леклера
Автор:
, редактор
5 мая 2020 г., 09:10

Скудерия продолжает попытки удержать Себастьяна

Действующий контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari истекает в конце этого года. Стороны ранее изъявили продолжить сотрудничество, однако первое предложение команды четырехкратный чемпион мира отверг. Сообщается, что Скудерия предложила ему сделку на один год с трехкратным понижением зарплаты. 

Однако, отказ не прекратил попыток Ferrari заключить контракт. Команда сделала Феттелю новое предложение. Как сообщает F1-Insider, Скудерия по-прежнему готова платить Себастьяну не больше, чем его напарнику – 12 млн евро в год. Однако теперь в Маранелло согласны на многолетнее соглашение. На сколько именно сезонов Феттелю предложили остаться в команде, источник не сообщает. 

По слухам, Ferrari намерена решить вопрос с Феттелем в ближайшее время. У команды есть запасные варианты в лице Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса, однако те не могут ждать слишком долго, чтобы самим не остаться без контрактов на 2021 год.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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