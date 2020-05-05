Ferrari согласилась на многолетний контракт с Феттелем. Зарплата – как у Леклера

Действующий контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari истекает в конце этого года. Стороны ранее изъявили продолжить сотрудничество, однако первое предложение команды четырехкратный чемпион мира отверг. Сообщается, что Скудерия предложила ему сделку на один год с трехкратным понижением зарплаты.

Однако, отказ не прекратил попыток Ferrari заключить контракт. Команда сделала Феттелю новое предложение. Как сообщает F1-Insider, Скудерия по-прежнему готова платить Себастьяну не больше, чем его напарнику – 12 млн евро в год. Однако теперь в Маранелло согласны на многолетнее соглашение. На сколько именно сезонов Феттелю предложили остаться в команде, источник не сообщает.

По слухам, Ferrari намерена решить вопрос с Феттелем в ближайшее время. У команды есть запасные варианты в лице Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса, однако те не могут ждать слишком долго, чтобы самим не остаться без контрактов на 2021 год.