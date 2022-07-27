Ferrari собралась выиграть все оставшиеся гонки 2022 года

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После аварии Шарля Леклера в Гран При Франции шансы Ferrari на победу в чемпионате как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов стали весьма призрачными. Сейчас Леклер уступает Максу Ферстаппену 63 очка в личном зачете, а Скудераия отстает от Red Bull уже на 82 очка.

Несмотря на столь сложную ситуацию, глава Ferrari Маттиа Бинотто признался, что не следит за положением в чемпионате, а очки посчитает только зимой.

«Я не слежу за очками, – заявил Бинотто. – Если бы перед гонкой во Франции спросили меня, насколько мы отстаем от Red Bull или сколько Макс уступает Шарлю, я бы не смог вам ответить.

Мне важнее фокусироваться на том, чтобы в каждой гонке показывать максимальный результат. Здесь этого не получилось, но я уже мыслями в Венгрии и надуюсь на победный дубль. Вот когда сезон закончится, тогда и посчитаем очки.

Пока же важнее к каждой гонке иметь лучшие машины. И я не вижу причин, по которым мы не могли бы выиграть все оставшиеся Гран При. Во Франции Леклер не финишировал. Но это же может произойти и с Максом, как уже случалось по ходу сезона. Но я не стану на это рассчитывать, а буду работать над нашей скоростью.

Если посмотреть на последние гонки, то да, мы заработали в них мало очков, но зато показали отличный темп. Вот почему я уверен, что выиграть все оставшиеся 10 гонок нам будет по силам. У нас есть потенциал болидов и отличные пилоты. Я настроен позитивно».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл