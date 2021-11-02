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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Ferrari собралась нанести McLaren удар в Мехико

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Бинотто верит в высокогорный успех Скудерии

Ferrari собралась нанести McLaren удар в Мехико

За пять этапов до конца сезона-2021 Ferrari на 3,5 очка отстает от McLaren в Кубке конструкторов. Босс Скудерии Маттиа Бинотто полагает, что итальянская команда будет быстрее соперников из Уокинга в Мехико, так как конфигурация и высокогорное расположение трассы лучше подходят ее болидам.

«В Мексике мы используем максимум прижимной силы, а мощность на этой трассе менее важна, – сказал Бинотто. – Так что хотя в мощности мы до сих пор отстаем от Mercedes, но этап в Мексике должен подходить нам больше, чем в Остине».

При этом Скудерия и на прошлом этапе в Остине опередила McLaren, хотя по мнению Бинотто, не должна была:

«В целом в этом году McLaren всегда боеспособен в быстрых поворотах, и так было в Остине. Но если оценивать общее выступление по ходу уик-энда, то мы были быстрее них. Шарль был на полсекунды с круга быстрее Риккардо и финишировал в 25 секундах впереди.

По-моему, мы были явно быстрее при том, что на бумаге эта трасса не особо подходит нашей машине. Так что я доволен нашим прогрессом».

В Остине Шарль Леклер стал четвертым, а Карлос Сайнс седьмым при том, что Даниэль Риккардо занял пятое место, а Ландо Норрис восьмое.

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