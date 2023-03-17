Ferrari сменила моторы обоим пилотам, Red Bull – коробку передач Пересу

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Хотя сезон Формулы 1 только-только начался, пилот Ferrari Шарль Леклер уже получил штрафную перестановку за перерасход компонентов силовой установки – перед этапом в Джидде на его SF-23 поставили третий по счету электронный блок управления двигателем.

Как оказалось, эта замена стала для Ferrari далеко не единственной. По ходу первой тренировки в пятницу стало известно, что монегаску и его напарнику Карлосу Сайнсу заменили моторы. Скудерия сообщила, что поступила так не из-за поломки, и из соображений предосторожности.

Можно предположить, что на длинных прямых городской трассы в Джидде свежий двигатель может дать преимущество по сравнению с тем, что уже отработал один уик-энд.

Леклеру кроме блока внутреннего сгорания поставили и новый тепловой мотор-генератор MGU-H.

Ни одна из этих замен не привела к наказаниям, так как пока Ferrari не превысила установленный в регламенте лимит.

Кроме того, Серхио Пересу установили новую коробку передач и заменили батарею гибридной системы – также в рамках правил. Напомним, до недавнего времени коробка должна была отработать определенное количество Гран При подряд, однако с 2022 года к ним стали применять тот же подход, что и к деталям силовой установки – с квотой на весь сезон.

Наконец, на McLaren Ландо Норриса после проблем в Бахрейне также поставили свежий двигатель в сборе – с турбиной и обоими мотор-генераторами.