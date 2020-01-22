Ferrari скопировала у Mercedes стратегию зимних тестов

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
154 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
175 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
217 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
238 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
245 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
259 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
273 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
280 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
294 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
308 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Ferrari скопировала у Mercedes стратегию зимних тестов

Поделились
Комментарии
Ferrari скопировала у Mercedes стратегию зимних тестов
Автор:
, ответственный редактор
22 янв. 2020 г., 12:09

В Маранелло решили использовать на первой неделе заездов в Барселоне базовую версию своего шасси 2020 года, на ко второй подготовить аэродинамический пакет, который затем останется и на Гран При Австралии.

Год назад Mercedes начала предсезонную подготовку с машиной в базовой конфигурации, однако затем установила на нее множество новинок. Этот подход, как стало известно Motorsport.com, в 2020-м решила задействовать Ferrari.

Читайте также:

Скудерия представит новую машину (пока она имеет только внутренний индекс 671) раньше всех, 11 февраля в театре городка Реджо-Эмилия. Именно ее она привезет в Барселону для заездов 19-21 февраля. Но вот 27-29 февраля пилоты будут наматывать круги уже на существенно доработанном шасси.

В Маранелло пришли к выводу, что есть смысл в какой-то момент остановить работу над аэродинамическими элементами, чтобы гарантированно разобраться с тем, что уже есть, и застраховаться от возможных ошибок. 

К такому выводу в Ferrari пришли после того, как в 2019-м подготовили большой пакет новинок к Гран При Испании, однако он уже содержал некоторые принципиальные ошибки, которые появились в доработках для Австралии и не были вовремя устранены. Именно это сдержало в дальнейшем прогресс команды. 

От первой версии шасси, которую можно назвать базовой, зимой 2020-го важно будет добиться стабильности и надежности. Чистая скорость в данном случае не является первостепенной задачей. 

Кроме того, в свете позднего решения об отказе от шин 2020 года важно будет убедиться, что поведение резины на новом шасси соответствует ожиданиям. 

Собранные на первой неделе тестов данные позволят скорректировать те обновления, которые Скудерия подготовит ко второй части зимней программы. Именно тогда скорость алых машин можно будет всерьез сравнивать с Mercedes и Red Bull.

Однако более существенно информация с первых тестов повлияет уже на последующие доработки машины. Какие-то из них наверняка будут готовы уже к Австралии, но большая часть появится даже позже.

Читайте также:

Следующая новость
«Меня поливали дерьмом, а я продолжал сражаться». Гасли о подходе к своей карьере

Предыдущая новость

«Меня поливали дерьмом, а я продолжал сражаться». Гасли о подходе к своей карьере
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Крик души: Спасите Williams. Это важнее моторов, регламента и Mercedes

2
Формула 1

Ferrari скопировала у Mercedes стратегию зимних тестов

30мин
3
Формула 1

Источник: В Mercedes приняли решение остаться в Ф1 минимум до 2022 года

4
WRC

Как в 22 года обогнать Леба во Франции. Интервью с Николаем Грязиным

5
Формула 1

«Меня поливали дерьмом, а я продолжал сражаться». Гасли о подходе к своей карьере

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Ferrari скопировала у Mercedes стратегию зимних тестов
F1

Ferrari скопировала у Mercedes стратегию зимних тестов

«Меня поливали дерьмом, а я продолжал сражаться». Гасли о подходе к своей карьере
F1

«Меня поливали дерьмом, а я продолжал сражаться». Гасли о подходе к своей карьере

Формула 1 запустила благотворительный аукцион в помощь жертвам австралийских пожаров
F1

Формула 1 запустила благотворительный аукцион в помощь жертвам австралийских пожаров

Источник: В Mercedes приняли решение остаться в Ф1 минимум до 2022 года
F1

Источник: В Mercedes приняли решение остаться в Ф1 минимум до 2022 года

Организаторы Гран При Майами пошли на новые уступки жителям
F1

Организаторы Гран При Майами пошли на новые уступки жителям

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.