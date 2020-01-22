Ferrari скопировала у Mercedes стратегию зимних тестов

Год назад Mercedes начала предсезонную подготовку с машиной в базовой конфигурации, однако затем установила на нее множество новинок. Этот подход, как стало известно Motorsport.com, в 2020-м решила задействовать Ferrari.

Скудерия представит новую машину (пока она имеет только внутренний индекс 671) раньше всех, 11 февраля в театре городка Реджо-Эмилия. Именно ее она привезет в Барселону для заездов 19-21 февраля. Но вот 27-29 февраля пилоты будут наматывать круги уже на существенно доработанном шасси.

В Маранелло пришли к выводу, что есть смысл в какой-то момент остановить работу над аэродинамическими элементами, чтобы гарантированно разобраться с тем, что уже есть, и застраховаться от возможных ошибок.

К такому выводу в Ferrari пришли после того, как в 2019-м подготовили большой пакет новинок к Гран При Испании, однако он уже содержал некоторые принципиальные ошибки, которые появились в доработках для Австралии и не были вовремя устранены. Именно это сдержало в дальнейшем прогресс команды.

От первой версии шасси, которую можно назвать базовой, зимой 2020-го важно будет добиться стабильности и надежности. Чистая скорость в данном случае не является первостепенной задачей.

Кроме того, в свете позднего решения об отказе от шин 2020 года важно будет убедиться, что поведение резины на новом шасси соответствует ожиданиям.

Собранные на первой неделе тестов данные позволят скорректировать те обновления, которые Скудерия подготовит ко второй части зимней программы. Именно тогда скорость алых машин можно будет всерьез сравнивать с Mercedes и Red Bull.

Однако более существенно информация с первых тестов повлияет уже на последующие доработки машины. Какие-то из них наверняка будут готовы уже к Австралии, но большая часть появится даже позже.