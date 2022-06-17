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«Расследование установило, что мотор с машины Шарля в Баку не подлежит восстановлению, –гласит официальное сообщение Ferrari. Это мы знали уже давно. А вот дальше начинается интересное. – Возможная причина отказа – последствия отказа силовой установки и Испании.

Команда работает над мерами по усилению узлов и держит ситуацию под контролем».

Напомним, на майской гонке в Барселоне Леклер тоже лидировал, когда ему пришлось замедлиться и свернуть в боксы. После этого команда сообщила об отказе турбины и заменила ее, но сам блок внутреннего сгорания остался прежним, вторым по счету в нынешнем сезоне.

На Ferrari F1-75 система турбонаддува состоит из турбины и компрессора, которые установлены в задней части двигателя и – в отличие от других производителей – не разнесены между собой.

Регламент Ф1 ограничивает частоту вращения турбины отметкой в 125 000 об/мин. Однако силовая установка из Маранелло не достигает таких оборотов, чтобы оставить запас для гибридной системы. Однако при поломке нагнетателя его обломки в любом случае наносят значительные повреждения.

В данном случае можно говорить, что миниатюрные частицы металла в результате отказа в Барселоне попали в блок внутреннего сгорания – и этого хватило, чтобы в Баку тот вышел из строя.

Стоит напомнить, что после Испании участники Ф1 выступали в Монако, но там Леклеру поставили самый первый мотор, так как на медленной трассе его ресурс был не столь важен. А тот двигатель, что стоял в Барселоне, вернули на машину только в Баку.

Так как моторы опечатаны FIA, и команды не вправе вскрывать их между гонками, столь миниатюрные повреждения не удалось обнаружить. При этом публикации о том, что команда сама спровоцировала проблемы, использовав обедненную смесь для экономии топлива и тех вызвала перегрев выхлопа, не соответствуют действительности.

С этого года Ф1 и впрямь перешла на топливо с 10% биоэтанола, которое при сгорании выделяет меньше тепловой энергии. Однако одновременно оно имеет чуть более высоких охлаждающие свойства.

Пока же главный вопрос для Ferrari – ставить или нет своему пилоту новую турбину в Монреале, что приведет к потере десяти стартовых позиций…