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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией

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, редактор

Маттиа Бинотто уверен, что его команда не ошибалась в оценке машины

Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией

Вчера Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран При Монако, но разбил машину в конце сессии. После этого босс "Феррари" Маттиа Бинотто пообещал не рисковать, и заменить коробку передач на болиде монегаска при любом намеке на поломку несмотря на штраф. 

В итоге, команда решила, что с машиной Леклера все в порядке. Однако уже при выезде из боксов перед гонкой у монегаска возникли проблемы. В итоге, Леклера затолкали назад в боксы, но не смогли починить болид до начала гонки, из-за чего пилот в ней не стартовал.

После финиша Бинотто заверил, что поломка не была связана с коробкой передач, и могла вообще возникнуть независимо от вчерашней аварии.

«Надо полностью разобраться в произошедшем, – сказал Бинотто. – Поломка была в приводном вале с левой стороны. Это не коробка передач, ее мы вчера вечером проверили и с ней все было в порядке. Поломка была с обратной стороны от места аварии. Может, она вообще с аварией не связана. Пока ответа нет, нужен тщательный анализ. Мы тщательно рассмотрим данные и будем искать точное объяснение».

При этом Бинотто посчитал, что Леклер может вынести и положительные моменты из этапа в Монако:

«В этот уик-энд произошло много хорошего. Это и общая скорость машины, и подиум Карлоса. И Шарль пришел к подиуму, чтобы праздновать вместе с командой. 

Это настоящий командный дух. Единство, с которым мы закладываем фундамент на будущее.

Конечно, Шарль разочарован, ведь у нас был темп чтобы как минимум побороться с Максом за победу. Но такова жизнь».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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