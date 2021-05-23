Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией

Вчера Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран При Монако, но разбил машину в конце сессии. После этого босс "Феррари" Маттиа Бинотто пообещал не рисковать, и заменить коробку передач на болиде монегаска при любом намеке на поломку несмотря на штраф.

В итоге, команда решила, что с машиной Леклера все в порядке. Однако уже при выезде из боксов перед гонкой у монегаска возникли проблемы. В итоге, Леклера затолкали назад в боксы, но не смогли починить болид до начала гонки, из-за чего пилот в ней не стартовал.

После финиша Бинотто заверил, что поломка не была связана с коробкой передач, и могла вообще возникнуть независимо от вчерашней аварии.

«Надо полностью разобраться в произошедшем, – сказал Бинотто. – Поломка была в приводном вале с левой стороны. Это не коробка передач, ее мы вчера вечером проверили и с ней все было в порядке. Поломка была с обратной стороны от места аварии. Может, она вообще с аварией не связана. Пока ответа нет, нужен тщательный анализ. Мы тщательно рассмотрим данные и будем искать точное объяснение».

При этом Бинотто посчитал, что Леклер может вынести и положительные моменты из этапа в Монако:

«В этот уик-энд произошло много хорошего. Это и общая скорость машины, и подиум Карлоса. И Шарль пришел к подиуму, чтобы праздновать вместе с командой.

Это настоящий командный дух. Единство, с которым мы закладываем фундамент на будущее.

Конечно, Шарль разочарован, ведь у нас был темп чтобы как минимум побороться с Максом за победу. Но такова жизнь».