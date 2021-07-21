Ferrari сильно улучшили гоночный темп. Но только вне трафика

Шарль Леклер финишировал вторым на Гран При Великобритании, а Ferrari набрала самое большое число очков за весь сезон. При этом, Леклер лидировал с первого круга до пятидесятого, лишь в конце гонки выпустив вперед Льюиса Хэмилтона.

Глава Скудерии Маттиа Бинотто отметил прогресс команды, несмотря на обидную потерю победы.

«Конечно, мы можем быть разочарованы [потерей лидерства] за два круга до финиша, – сказал Бинотто. – Но в то же время должны быть довольны работой машины по ходу уик-энда в целом.

После Франции, где у нас были проблемы с передними шинами, команда перегруппировалась, поработала, вычислила слабость и попробовала ее устранить. И вот в двух гонках подряд у нас появился гоночный темп, которого не хватало на старте сезона. Это показывает прогресс команды, которым я более, чем доволен. За 10 гонок мы набрали на 17 очков больше, чем за весь прошлый сезон».

По мнению Бинотто, прогресса в темпе Ferrari достигла уже после Франции. Однако на двух австрийских этапах команда не могла показать свою скорость, так как сильно страдала из-за трафика:

«Если вспомнить гонки в Австрии, то там Норрис провел фантастическую гонку и попал на подиум. Но если проанализировать, то наш темп был примерно таким же, как у него. Просто мы застряли в трафике. Для нас крайне важно быть впереди с самого старта. В этот раз Шарль стоял впереди [середняков], и мы могли вести свою гонку.

Если сравнить двух наших пилотов, то один застрял позади соперников, а другой ехал на свободном пространстве. Когда перед Карлосом никого не было, он ехал в темпе Шарля».